Trump o Ukrainie. „Dyskusje idą całkiem dobrze”

Trump zajmuje się wojną na Ukrainie

Podczas dziesięciominutowego spotkania z dziennikarzami na płcie lotniska w bazie Andrews w Marylandzie po powrocie z weekendowego pobytu na Florydzie, Trump odniósł się do szeregu kwestii z ostatnich dni.

"Zajmujemy się Ukrainą i Rosją. Mamy zaplanowane spotkania i rozmowy z różnymi stronami, w tym z Ukrainą i Rosją. I myślę, że te dyskusje idą całkiem dobrze" - relacjonował, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów.

Zakończenie wojny na Ukrainie zajmie "miesiące, ale nie lata"

Z kolei gen. Kellogg w rozmowie z dziennikarzem Fox News Bretem Beierem wyraził optymizm co do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie, choć stwierdził, że zajmie to "miesiące, ale nie lata". Mówił też o podejściu Białego Domu do negocjacji, twierdząc że ma "solidny plan" zmierzający do zawarcia porozumienia.

W tym kontekście stwierdził, że plan ten zakłada wywieranie presji zarówno na Rosję, jak i na Ukrainę.

"To są te rzeczy, na które patrzymy, o których mówimy: jak wywierać presję nie tylko na Rosjan - i jakie stosować zachęty - ale też na Ukraińców. Damy im zachęty, ale też punkty nacisku, by dać prezydentowi karty przetargowe, by sfinalizować to" - powiedział specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa.

Kellogg ocenił, że obecne sankcje przeciwko Rosji są na poziomie 6 w dziesięciostopniowej skali, lecz egzekwowanie ich jest na poziomie 3 w tej samej skali. Sugerował, że USA mogą zarówno zwiększyć jedno, jak i drugie.

O tym, że rozmowy z Rosją już trwają, powiedział 31 stycznia prezydent Donald Trump.

"Będziemy rozmawiać. Cóż, już rozmawiamy i myślę, że może zrobimy coś, co będzie znaczące. Chcemy zakończyć tę wojnę" - powiedział Trump podczas ceremonii zatwierdzenia nominacji Douga Burguma na nowego ministra ds. zasobów wewnętrznych.

Prezydent odmówił odpowiedzi na pytanie, czy już rozmawiał z Władimirem Putinem, ale stwierdził, że trwają "poważne" rozmowy między USA i Rosją i zaplanowane są już kolejne.

Cytowany przez agencję TASS rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja jest gotowa do podjęcia dialogu na szczeblu prezydentów, ale jak dotąd nie otrzymała od Waszyngtonu oficjalnego sygnału w tej sprawie.

Trump ocenił, że Rosja w trakcie zbrojnej agresji na Ukrainę straciła 800 tys. żołnierzy, a Ukraina 600-700 tys.

Presja na Ukrainę, by przeprowadzić wybory

Agencja Reuters napisała w niedzielę 2 lutego, że, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji, emerytowany gen. Keith Kellogg powiedział jej, że USA chcą, aby Ukraina przeprowadziła wybory potencjalnie do końca roku. Wcześniej powinno dojść do rozejmu z Rosją.

Chodzi o wybory prezydenckie i parlamentarne, które zgodnie z ukraińskim prawem nie mogą odbywać się w trakcie trwania obowiązującego od początku 2022 r. stanu wojennego.

„Nie widzieliśmy pełnego wywiadu pana Kellogga, tylko kilka cytatów na temat wyborów, więc trudno jest w pełni ocenić jego stanowisko” - powiedział Łytwyn, doradca Zełenskiego ds. komunikacji.

„Ale jeśli jego plan to tylko zawieszenie broni i wybory, to jest to plan nieudany - Putin nie da się zastraszyć tylko tymi dwiema rzeczami” – podkreślił w pisemnym oświadczeniu, przekazanym Reutersowi.

Agencja przypomniała, że Kijów wielokrotnie powtarzał, że nie chce zawieszenia broni bez uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, które powstrzymałyby Moskwę przed odnowieniem sił i kolejną inwazją w przyszłości.

Łytwyn zaznaczył, że Ukraina wolałaby zobaczyć „bardziej dogłębne” podejście urzędników kluczowych partnerów międzynarodowych do jej problemów. „Ale pamiętamy, że prezydent Trump podczas spotkań z prezydentem Zełenskim mówił głęboko i mądrze o sytuacji i o tym, co może faktycznie wywrzeć presję na Putina” – podkreślił.

Władze ukraińskie chwaliły wcześniej stanowisko Trumpa „pokój poprzez siłę” i mówiły, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa po zakończeniu wojny z Rosją będą skuteczne tylko wtedy, gdy udzielą ich Stany Zjednoczone.

Łytwyn powiedział, że ważne jest, aby szybko przejść do „prawdziwej pracy między zespołami nad konkretnym planem zakończenia wojny i zapewnienia trwałego pokoju”.

