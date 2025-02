Stany Zjednoczone proponują rozwiązanie ws. Ukrainy. Chcą by Europa kupowała amerykańską broń dla Ukrainy

Plan pokojowy dla Ukrainy, kiedy?

Wszyscy oczekują z wielkim zainteresowaniem, kiedy zostaną przedstawione opcje zakończenia wojny na Ukrainie. Jak informował 10 lutego portal Semafor, powołując się na trzech zachodnich urzędników zaznajomionych z rozmowami w tej kwestii, Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa na Ukrainę i Rosję, wciąż „przygotowuje opcje” zakończenia wojny Rosji na Ukrainie, aby przedstawić je prezydentowi Trumpowi, który osobiście potem przedstawi je światu.

Mówi się, że przedstawienie planu zakończenia czy zawieszenia broni na Ukrainie ma nastąpić w ciągu 100 dni. Nadal jednak mało wiadomo o nim. Jak mówił Kellogg, propozycje są nadal w fazie rozwoju. Kellogg również, że jest chętny do spotkania i koordynacji ze wszystkimi urzędnikami każdego kraju NATO, aby koordynować z nimi działania związane z zakończeniem wojny w Ukrainie. Agencja Bloomberga poinformowała w ubiegłym tygodniu, że elementami planu pokojowego Trumpa mogą być: zamrożenie konfliktu, nadanie nieuregulowanego statusu terenom Ukrainy okupowanym przez Rosję i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Europa będzie kupować broń amerykańską dla Ukrainy?

Jednak przez ten czas, kiedy plan jest opracowywany, trzeba coś robić dla Ukrainy i jej wsparcia, by Rosja nie uzyskała całkowitej przewagi. Na początku lutego agencja Reuters informowała, że Ukraina znowu zaczęła otrzymywać dostawy uzbrojenia od USA przekazane jeszcze za Bidena po tym jak Trump po zaprzysiężeniu wszystko wstrzymał. Jednak Ukraina jak wiadomo, potrzebuje stałych dostaw, dlatego też jak informuje Reuters, powołując się na anonimowe źródła, administracja Trumpa planuje nakłonić europejskich sojuszników do zakupu większej ilości amerykańskiej broni dla Ukrainy przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi z Moskwą.

Jak napisała agencja amerykańscy urzędnicy, w tym ukraiński wysłannik Trumpa, Keith Kellogg, będą omawiać możliwe zakupy broni z europejskimi sojusznikami w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w tym tygodniu. Według źródeł jest to jeden z kilku pomysłów, jakie administracja rozważa w celu potencjalnego kontynuowania dostaw amerykańskiej broni do Kijowa. Pomysł ten miałby objąć również USA, bez konieczności wydawania znacznych środków finansowych na pomoc dla walczącej Ukrainy. Kraje europejskie kupowały amerykańską broń dla Ukrainy już wcześniej, za czasów administracji Bidena. Jednak teraz ma to przyjąć dużo większy rozmach, tak by to Europa wzięła finansową odpowiedzialność za Ukrainę.

W wywiadzie dla Reutersa 10 lutego Kellogg odmówił potwierdzenia planu, ale powiedział, że „Stany Zjednoczone zawsze chętnie sprzedają broń wyprodukowaną w Ameryce, ponieważ wzmacnia to naszą gospodarkę. Jest wiele opcji. Wszystko jest teraz w grze” – powiedział Kellogg, dodając, że wsparcie wcześniej zatwierdzone przez byłego prezydenta Joe Bidena nadal płynie na Ukrainę.

„W ciągu najbliższych 24 godzin nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian” – stwierdził.

Według Reutersa administracja Trumpa chce odzyskać miliardy dolarów, które Waszyngton wydał na wojnę na Ukrainie i że Europa musi zrobić więcej, aby pomóc w tej kwestii.

„Myślę, że podstawową zasadą jest to, że Europejczycy muszą wziąć odpowiedzialność za ten konflikt w przyszłości” – powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz w wywiadzie dla NBC News. Niedawno w podobny sposób mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Davos, że Europa mogłaby za broń amerykańską dla Ukrainy zapłacić, przejmując rolę finansową we wsparcia dla Ukrainy. „Jeśli chodzi o Ukrainę, potrzebujemy również dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych (…) Jeśli nowa administracja Trumpa będzie chciała nadal zaopatrywać Ukrainę z jej przemysłowej bazy obronnej, rachunek zapłacą Europejczycy, jestem o tym absolutnie przekonany, musimy być gotowi to zrobić” – dodał. „Jeśli Stany Zjednoczone będą nadal dostarczać broń Ukrainie, wtedy sprawiedliwe będzie, jeśli Europa, biorąc pod uwagę ciężar finansowy tych dostaw, poniesie największy ciężar”.

Jednak jak zwraca uwagę agencja Reuters, na chwilę obecną nie wiadomo czy USA zamierzają poprosić kraje europejskie o zakup amerykańskiej broni poprzez kontrakty handlowe, czy bezpośrednio z amerykańskiego zapasu. Niektóre kontrakty handlowe mogą trwać latami.

Jak idą rozmowy z Rosją?

Trump powiedział 9 lutego, że kontaktował się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i uważa, że ​​Stany Zjednoczone czynią postępy w rozmowach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą.

Kremla powiedział, że "nie potwierdza ani nie zaprzecza" doniesieniom amerykańskich mediów o rozmowie telefonicznej między prezydentem USA Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Według "The New York Post" przywódcy mieli rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie.

Po komentarzach Trumpa, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powiedział dziennikarzom, że stosunki z Waszyngtonem „balansują na krawędzi rozpadu” i stwierdził, że Ukraina powinna zrezygnować ze starań o członkostwo w NATO i wycofać się z regionów okupowanych przez siły rosyjskie.

11 lutego rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o to, czy Rosja otrzymuje od nowej administracji USA konkretne propozycje dotyczące trwającej wojny, powiedział, że „nie ma nic nowego na temat Ukrainy”

Zaznaczył, że Rosja utrzymuje kontakty z różnymi departamentami nowej amerykańskiej administracji i zapewnił, że kontakty te są coraz intensywniejsze.