Ukraina i Włochy chcą wykorzystać rosyjskie aktywa do zakupów. Cel obrona powietrzna

Rosja wykonuje serie ataków rakietowych uderzające przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną oraz w zabudowania cywilne. Ponadto rosyjska dominacja w powietrzu sprawia, że front ukraiński w niektórych miejscach się załamuje, przez co ich wojska mogą stopniowo poruszać się naprzód.

Dla Ukrainy nowoczesne systemy obrony powietrznej i amunicja do nich są towarami najwyższej potrzeby. Ich posiadanie ma wpływ nie tylko na stabilizację linii frontu, ale również bezpieczeństwa ludności cywilnej oraz samego funkcjonowania państwa.

Marcello Mele, reprezentujący Włoską Agencję Przemysłu Obronnego, przedstawił przegląd kluczowych działań agencji i nakreślił mechanizmy potencjalnej współpracy. Włoska delegacja potwierdziła swoje zaangażowanie we wspieranie Ukrainy i zapewnienie skutecznego wykorzystania zasobów UE w celu zwiększenia ukraińskiego potencjału obronnego i przemysłowego.

Obie strony zgodziły się zbadać możliwość stworzenia wspólnych projektów przemysłowych jako kroku w kierunku pogłębienia współpracy. Dalsze wysiłki skoncentrują się na przekształceniu tych dyskusji w konkretne inicjatywy.

Najbardziej pożądanym przez Ukrainę systemem obrony powietrznej powinien być Grifo, który jest zaawansowanym, system krótkiego i średniego zasięgu opracowanym we Włoszech przez konsorcjum MBDA Italia i inne włoskie firmy zbrojeniowe, mający na celu zapewnienie zdolności do ochrony przestrzeni powietrznej na różnych poziomach zagrożenia.

Jest to system modułowy, zdolny do działania zarówno w autonomicznym trybie, jak i w ramach większych struktur obrony powietrznej. Został zaprojektowany do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń powietrznych, takich jak samoloty bojowe, śmigłowce, drony (w tym roje dronów) oraz pociski manewrujące. Może działać w różnych warunkach terenowych i pogodowych, będąc uniwersalnym narzędziem obrony.

System jest montowany na platformach kołowych, co zapewnia mu wysoki stopień mobilności. Może być szybko przemieszczany na nowe stanowiska, co zwiększa jego efektywność w dynamicznych warunkach bojowych. Integracja z różnymi typami pojazdów umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb operacyjnych.

Grifo wykorzystuje w roli efektorów rakiety CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które zostały wybrane również przez Polskę jako główny oręż dla systemów Narew, Pilica+ oraz Miecznik. Rakiety te mają zasięg do około 25 km (w wersji podstawowej) i mogą być odpalane w trybie pionowym, co umożliwia atak na cele w każdym kierunku.

Jednak Grifo docelowo będzie operował rakietami CAMM-ER, które są rozwinięciem rodziny pocisków CAMM opracowanych wspólnie przez Wielką Brytanie i Włochy. Wersja ER (Extended Range) charakteryzuje się zwiększonym zasięgiem i udoskonalonymi możliwościami zwalczania celów powietrznych.

Wyposażone w aktywną głowicę radarową, która zapewnia skuteczne naprowadzanie na cel w każdych warunkach. Jednak sam system Grifo umożliwia integracja z innymi typami pocisków co dla samej Ukrainy, będzie optymalne w sytuacji, w której używa kilku rodzajów systemów obrony powietrznej jak i amunicji do nich.