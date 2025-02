Ukraina znowu otrzymuje dostawy uzbrojenia z USA. Trump wyraża zainteresowanie metalami ziem rzadkich Ukrainy

Stany Zjednoczone miały zawiesić dostawy broni na Ukrainę po inauguracji Donalda Trumpa, jednak w weekend wznowiono te dostawy po przeanalizowaniu polityki wobec Kijowa – informuje Reuters. Co ciekawe prezydent USA Donald Trump zasugerował 3 lutego, że domaga się od Ukrainy zabezpieczenia dostępu USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową. Co może sugerować, że Stany Zjednoczone mają teraz interes, by nadal wspierać Ukrainę, której pozycja negocjacyjna się poprawiła — przynajmniej w teorii. Czy zasoby Ukrainy uratują ją?

i Autor: pixabay.com/abe