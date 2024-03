Sekretarz komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu parlamentu Ukrainy Roman Kostenko, powiedział, że strata amerykańskiej wyrzutni rakietowej HIMARS na froncie potrzebuje rzetelnego śledztwa - „takich zasobów tracić nie można” – powiedział polityk. Według niego: „niech specjaliści badają, dlaczego do tego doszło. (...) Wywiad przeciwnika działa, by zniszczyć właśnie HIMARS” – powiedział deputowany występując na kanale Radio Swoboda na YouTube.

Jak zauważa Forbes, nie jest jasne, dlaczego HIMARS stał na otwartej przestrzeni w biały dzień. 27 Brygada Artylerii Rakietowej, jedyna jednostka HIMARS armii ukraińskiej, zwykle działa o świcie lub o zmierzchu i utrzymuje swoje pojazdy w ruchu i pod osłoną, gdy nie są na misji ogniowej. Dlatego padają pytania dlaczego doszło do straty wyrzutni. Jest to niewątpliwie sukces propagandowy Rosji.

Wojska rosyjskie zniszczyły wyrzutnię sytemu M142 Himars należąca do Sił Zbrojnych Ukrainy.Porażenie było efektem ognia kontrbateryjnego prowadzonego przez rosyjski system rakietowy 9K515 Tornado-S. Nikanorowka, około 40 kilometrów od linii kontaktu na wysokości Gorłówki. pic.twitter.com/0QVTyb9VUr— Kruku (@KrukuOne) March 5, 2024

Według Radia Swoboda HIMARS, który został trafiony przez siły rosyjskie, strzelał z odległości 40 km od linii frontu. Według wielu komentatorów i ekspertów, HIMARS został ostrzelany przez rosyjską wieloprowadnicową wyrzutnię Tornado-S i nie da się już jego naprawić. Wcześniej Rosjanie podejmowali kilkukrotnie nieudane próby zniszczenia wyrzutni HIMARS, z których jedna zakończyła się uszkodzeniem wyrzutni HIMARS.

6 marca amerykański "Newsweek" poinformował o zniszczeniu przez Rosjan wyrzutni HIMARS w okolicy wsi Nykanoriwka w rejonie pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zdjęcia ostrzelanego systemu rakietowego pokazały źródła rosyjskie. Rosjanie niejednokrotnie informowali wcześniej o zniszczeniu HIMARS-ów, jednak nie potwierdzali tego żadnymi dowodami.

Decyzję o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych wyrzutni HIMARS Stany Zjednoczone podjęły wiosną 2022 roku, kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone dały Ukrainie 39 HIMARS. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja przekazały 25 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet M270.

Systemy HIMARS to system artylerii rakietowej, który został opracowany jako lżejszy odpowiednik ciężkich systemów M270 opartych na gąsienicowym nośniku. Wyrzutnia HIMARS może wystrzelić sześć rakiet GMLRS i może razić cele na odległości 70-80 km. Wyrzutnie HIMARS mogą też strzelać rakietami taktycznymi ATACMS o donośności ponad 300 km. Broń umożliwia przeprowadzanie punktowych ataków np. na ośrodki dowodzenia przeciwnika.

Ukraina traci także czołg Abrams

Ukraina poza stratą wyrzutni HIMARS utraciła także kilka dni temu czołg Abrams. Ostatnio w Portalu Obronnym informowaliśmy o pierwszym nagraniu wideo czołgów Abrams w służbie Ukrainy. Jednak początek marca okazała się także bolesny dla ukraińskiej armii, bo internet obiegło nagranie pierwszego zniszczonego na Ukrainie czołgu Abrams należącego do ukraińskiej 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Jednostka ta co najmniej od miesiąca walczy w rejonie Awdijewki.

Zarówno nagrania jak i zdjęcie pokazują, że ukraiński Abrams otrzymał bezpośrednie trafienie w magazyn amunicji znajdujący się w tylnej części wieży. Paradoksalnie, górna część magazynów amunicji to jeden ze słabiej chronionych elementów czołgu. Dlaczego? Ponieważ znajdują się tam tak zwane „klapy wydmuchowe”. Ich zadaniem jest ukierunkowanie energii eksplozji amunicji na zewnątrz pojazdu, dlatego nie mogą być zbyt silnie opancerzone. Operator drona kamikaze prawdopodobnie wykorzystał tą konstrukcyjną cechę pojazdu, aby go zniszczyć. Oznacza to jednak, że o ile pojazd został poważnie uszkodzony, to załoga miała spore szanse przetrwać, a sam czołg może być dość sprawnie przywrócony do służby.

PM/PAP