Litwa ma dość białoruskich dronów. Prosi NATO o wzmocnienie obrony powietrznej

Incydenty z dronami: Dwa drony naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy w krótkim czasie.

Reakcja Litwy: Apel do NATO o wzmocnienie obrony powietrznej.

Współpraca międzynarodowa: Poszukiwanie wspólnych rozwiązań technicznych i dyplomatycznych.

Śledztwo: Prokuratura bada incydenty z udziałem dronów, które prawdopodobnie zawierały ładunki wybuchowe.

Drony z ładunkami wybuchowymi – co się stało?

Pierwszy incydent miał miejsce 7 lipca, kiedy to bezzałogowy statek powietrzny wleciał na Litwę z Białorusi w pobliżu zamkniętego punktu kontroli granicznej w Szumsku. Kolejne naruszenie nastąpiło w ubiegły poniedziałek, 28 lipca, gdy dron zawierający ładunek wybuchowy wleciał na terytorium Litwy i został znaleziony dopiero w piątek, 1 sierpnia na poligonie w Gaižiunai, w rejonie jonawskim. Prokurator generalna Litwy Nida Grunskiene ogłosiła, że to prawdopodobnie dron typu „gerbera”. Dodała, że zawierał on ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez specjalistów wojskowych. Według danych wojskowych, dron przenosił 2 kilogramy ładunku wybuchowego.

Po otrzymaniu wstępnych ustaleń śledztwa, minister spraw zagranicznych Litwy, Kestutis Budrys, natychmiast poinformował sojuszników z NATO. Podkreślił, że naruszenie przestrzeni powietrznej Litwy to zagrożenie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

"Zwróciłem uwagę na to, że to nie tylko litewska przestrzeń powietrzna, nie tylko litewskie bezpieczeństwo, to przestrzeń powietrzna NATO, bezpieczeństwo NATO, a także bezpieczeństwo Unii Europejskiej" – zaznaczył Budrys.

Wspólnie z ministrem obrony narodowej, Dovile Szakaliene, Budrys podpisał list do Sekretarza Generalnego NATO, w którym zaapelowano o dodatkowe środki obrony powietrznej.

Drone from Belarusian Territory Found in Lithuania After Five DaysThe drone was found at the Gaižiūnai military range.It appears to be a Russian "Gerbera" drone, designed to deceive air defense systems, as it resembles the Iranian Shahed drone.Military investigators and… pic.twitter.com/TLPz3BdHm3— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2025

Litwa domaga się dodatkowych środków obrony

W związku z powtarzającymi się incydentami, Litwa zwróciła się do sojuszników z NATO o rozmieszczenie dodatkowych środków ochrony przed dronami na swoim terytorium.

"Jedną z rzeczy, o które będziemy prosić, jest rozmowa o rozmieszczeniu na naszym terytorium dodatkowych, nawet eksperymentalnych, zdolności i przetestowanie możliwości działania w zmieniających się warunkach" – powiedziała minister obrony narodowej Dovile Szakaliene.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy poinformowało również o wysłaniu wspólnego listu do Sekretarza Generalnego NATO, Marka Ruttego. W liście podkreślono wagę ochrony każdego centymetra terytorium i przestrzeni powietrznej państw członkowskich.

"Dokładnie taka jest sytuacja dzisiaj i wspólnie z ministrem i sekretarzem generalnym (Rutte – PAP)apelujemy o to i chcemy pokazać, że nie tylko każdy centymetr terytorium, ale także każdy centymetr przestrzeni powietrznej jest i będzie broniony" – powiedział Budrys.

Litwa zamierza współpracować z sojusznikami w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej. Równocześnie, litewskie władze dążą do zwiększenia presji dyplomatycznej na Rosję, aby wyeliminować główne źródło incydentów - trwające działania wojenne na Ukrainie.