Niemcy mimo udzielanego wsparcia Ukrainie zwłaszcza tego humanitarnego, które jest ogromne, patrzą bardzo mocno także przez pryzmat swoich obecnych i przyszłych interesów, na których można zarobić. Według tajnego dokumentu, który wyciekł niedawno do którego dotarła gazeta Daily Telegraph, Niemcy chcą zmniejszenia kwoty jaką przekażą Ukrainie w ramach funduszu Unii Europejskiego (Europejski Fundusz na rzecz Pokoju - EPF) wysokości 20 miliardów euro na broń dla Ukrainy, bo jak argumentują Europejski Fundusz na rzecz Pokoju (EPF) powinien uwzględniać miliardową pomoc wojskową, którą przekazał Kijowowi dwustronnie. Należy tutaj nadmienić, że pomoc oferowana Ukrainie w ramach EPF może mieć formę wkładu finansowego lub rzeczowego w postaci broni, które także są liczone jako wkłady państw członkowskich do pakietu pomocowego dla Ukrainy. Dlatego w Europie jest obawa, że kanclerz Olaf Scholz, kanclerz, może zniweczyć przyszłe próby wsparcia Kijowa w walce z rosyjską inwazją.

M. SAWICKI: NA POCZĄTKU WOJNY NIEMCY I FRANCJA BYŁY PO STRONIE ROSJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według informacji do których dotarła gazeta, Niemcy uważają, że państwa członkowskie bloku nadużywają programu EPF, wysyłając starą broń na Ukrainę, wykorzystując zwroty kosztów do modernizacji swoich sił zbrojnych. To co jest bardzo istotne w tej kwestii, jest także to, że Berlinowi ale także Paryżowi jak pisze Daily Telegraph, nie podoba się to, że państwa, które są w tym funduszu wykorzystują zwrot finansów z EPF kupują uzbrojenie nie od ich firm zbrojeniowych, ale zaopatrują się w Stanach Zjednoczonych w Republice Korei jak to robi np. bardzo mocno Polska. W listopadzie Niemcy ogłosił, że podwoi swoją pomoc wojskową dla Ukrainy w 2024 r., podpisując pakiet o wartości 8 mld euro.

Gazeta także pisze o tym, Francja w innym dokumencie uważa, że EPF powinna wstrzymać dostawy broni z zapasów państw członkowskich i zamiast tego skoncentrować się na „wspólnych zamówieniach” pomocy wojskowej od europejskich producentów broni. Francuzi byli wcześniej oskarżani o spowolnienie wysiłków UE w celu dostarczenia miliona pocisków artyleryjskich na Ukrainę, żądając, aby tylko firmy z siedzibą w bloku korzystały z programu. Do tej pory premier Węgier Viktor Orban, był jedynym przeciwnikiem utworzenia funduszu wojennego w wysokości 20 miliardów euro na dostawy broni do Kijowa.

W ramach EPF dostarczono Ukrainie broń o wartości 4,5 miliarda euro od czasu pełnej inwazji Rosji w lutym ubiegłego roku i przeszkolono 34 000 ukraińskich żołnierzy w ramach misji szkoleniowej UE.