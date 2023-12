Spis treści

Zapotrzebowanie na pociski tego typu w trakcie wojny z Rosją jest ze strony Ukrainy ogromne. USA i inne kraje Zachodu od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. wysłały Kijowowi ponad 2 miliony pocisków różnego kalibru. Ogłoszono zamiar zwiększenia produkcji w celu uzupełnienia wyczerpujących się zapasów - napisał Reuters.

"Zawarliśmy umowy z dwiema wiodącymi amerykańskimi firmami dotyczące produkowania na Ukrainie amunicji kalibru 155 mm" - powiedział w ukraińskiej telewizji minister Kamyszin. Zaznaczył jednak, że wdrożenie umowy nie rozpocznie się szybko. "Proces uruchomienia produkcji amunicji tego kalibru trwa dwa-trzy lata. Aby ją rozpocząć, potrzebujemy technologii, które posiadają nasi partnerzy. Na Ukrainie nigdy nie produkowano takiej amunicji" - dodał.

Władze w Kijowie zwiększają wysiłki na rzecz produkcji własnej broni z powodu obaw, że dostawy z Zachodu mogą się radykalnie zmniejszyć. Mają też nadzieję, że wspólne przedsięwzięcia z międzynarodowymi producentami uzbrojenia pomogą ożywić krajowy przemysł. W środę prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów nie chce polegać wyłącznie na sojuszniczej pomocy wojskowej i zamierza w przyszłości stać się krajem, który zapewnia bezpieczeństwo swoim sąsiadom - przekazała agencja.

Pomoc dla Ukrainy poważnie zagrożona

Biorąc pod uwagę sytuację na Kapitolu, nie jesteśmy w stanie obiecać Ukrainie, że nasza pomoc będzie kontynuowana - powiedział w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Powtórzył jednak, że prezydent Biden jest gotowy do kompromisu z republikanami, by wyjść z impasu wokół pakietu wsparcia dla Ukrainy.

Kirby odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy może obiecać Ukrainie kontynuowanie wsparcia.

„Biorąc pod uwagę, jak stoją sprawy na Kapitolu, nie jesteśmy w stanie złożyć takiej obietnicy” - oznajmił. Dodał, że dzieje się tak, mimo że wiadomo, że pomoc Ukrainie popiera większość kongresmenów obydwu partii i w obydwu izbach.

„Jest po prostu mała liczba republikanów, która chce trzymać [pomoc dla Ukrainy] jako zakładnika, żądając dość skrajnej polityki na granicy” - stwierdził Kirby, odnosząc się do zablokowania w środę przez republikanów projektu ustawy przewidującej 61 mld dolarów wydatków związanych ze wsparciem Ukrainy.

Zaznaczył, że choć prezydent nie zgadza się na skrajne rozwiązania, chce podjąć negocjacje w dobrej wierze na temat zmian w polityce imigracyjnej. Odmówił jednak „publicznych negocjacji” i podania szczegółów na temat ewentualnego kompromisu.

"Tu chodzi o kompromis. A w kompromisie nikt nie dostaje wszystkiego, czego chce. Ale nie to słyszymy ze strony republikanów w Izbie. Oni przyjmują postawę „nie bierzemy jeńców”, wszystko albo nic. Cóż, to po prostu nie jest negocjowanie w dobrej wierze" - powiedział Kirby.

Pytany o ewentualne negocjacje na temat zakończenia wojny, przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że decyzja w tej sprawie należy jedynie do prezydenta Zełenskiego.

"Siedząc na jego miejscu i patrząc na front, widać tam wielu Rosjan, a ich liczba się zwiększa, bo Putin kontynuuję rekrutację dodatkowych sił, by włączyć je do walki (...) Więc chcemy, by był gotowy, by temu sprostać, i nie tylko mógł się bronić, ale przejść do ofensywy (...) my chcemy dać mu do tego narzędzia" - powiedział.

Amunicja potrzebna od zaraz

Zapotrzebowanie na amunicję zwłaszcza artyleryjską jest ogromne. Według różnych szacunków Ukraina dziennie wykorzystuje 6000 tysięcy pocisków artyleryjskich, dla porównania szacuje się, że Rosja zużywa od 30 tysięcy do 60 tysięcy dziennie, są to ogromne różnice. Na Portalu Obronnym informatyzować o tym, że obecnie trwają intensywne działania zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej przez różne kraje czy to w Europie czy to w USA. Ukraińscy politycy ale także media informowały, że od czasu ataku Hamasu na Izrael, zauważono zmniejszenie dostaw amunicji artyleryjskiej, informował o tym najpierw niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez francuski dziennik „Le Monde”, gdzie mówił, że dostawy się zmniejszyły, odnosząc się w szczególności do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Według informacji uzyskanych przez ABC News powołującej się na ukraińskich oficjel, „od początku wojny w Strefie Gazy amerykańskie dostawy amunicji artyleryjskiej na Ukrainę zmalały o ponad 30 proc.”. Dodając dalej, że „oni [przyp. red. Amerykanie] powiedzieli nam, że to nie wpłynie na zobowiązania USA, ale wpłynęło”. Ocenił też, że dostawy z USA stanowią dla Ukrainy ok. 60-70 proc. ogólnych zasobów tych pocisków.

W listopadzie informowaliśmy o tym, że Unia Europejska obiecała Ukrainie dostarczyć 1 milion sztuk amunicji dla walczącej Ukrainy do wiosny 2024 roku. Jednak z obietnicy zostały zaledwie słowa, ponieważ do tej pory udało się dostarczyć 30% obiecanej amunicji. Mimo tego według zapewnień unijnych urzędników od lutego bieżącego roku, moce produkcyjne jeśli chodzi o produkcję amunicji w Unii Europejskiej wzrosły o 20–30%. Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 30 lat, roczna produkcja amunicji artyleryjskiej 155 mm w największych zakładach produkcyjnych waha się od 20 000 do 30 000 sztuk. Niedawno niemiecka firma Rheinmetall ogłosiła, że planuje ogromny wzrost zdolności produkcyjnych amunicji w 2024 roku w swoich zakładach w Niemczech, Hiszpanii, RPA i Australii, zwiększając roczną zdolność produkcyjną do około 700 000 pocisków artyleryjskich.

Na początku grudni pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone finalizują porozumienie w sprawie zakupu 75 tys. pocisków artyleryjskich z zapasów greckich sił zbrojnych dla Ukrainy. Amerykańska „machina produkcyjna” także zwiększa moce produkcyjne,by pomóc Ukrainie i uzupełnić własne zapasy, tak potrzebne w niestabilnym świecie. Obecnie miesięczna produkcja w USA wynosi 28 000 pocisków 155-milimetrowych do haubic. USA zamierza dalej zwiększać produkcję pocisków. Dlatego planuje się zwiększenie produkcji 155-milimetrowych pocisków do 60 000 sztuk do lata przyszłego roku i do 100 000 sztuk do końca 2025 roku.