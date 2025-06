Niemcy apelują o wsparcie dla Ukrainy. Inicjatywa znalezienia dodatkowych systemów obrony powietrznej

Spis treści

W obliczu nasilających się rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę, Niemcy podejmują zdecydowane kroki w celu wzmocnienia obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie poinformował o wspólnej inicjatywie z szefem resortu obrony Borisem Pistoriusem, mającej na celu pozyskanie i przekazanie Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej.

Jak przypomina Die Welt poprzedniczka Wadephula, Annalena Baerbock (Zieloni), ostatnią podróż do Kijowa odbyła na początku kwietnia jako pełniąca jeszcze obowiązki ministra spraw zagranicznych. Była to jej dziewiąta podróż od początku wojny w lutym 2022 r. Baerbock odwiedziła Ukrainę łącznie jedenaście razy od objęcia urzędu w 2021 r.

Inicjatywa ta ma na celu zmobilizowanie europejskich partnerów do wsparcia Ukrainy w zakresie obrony powietrznej. Wadephul podkreślił, że Niemcy są gotowe użyć wszelkich dostępnych środków, aby zrealizować ten cel.

Na wspólnej konferencji prasowej z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą, Wadephul poinformował o wystosowaniu listu do państw UE, w którym apeluje o przekazanie Ukrainie dostępnych systemów rakietowych:

„"Oczywiście, niemiecki przemysł (zbrojeniowy) stara się zwiększyć swoje możliwości. Omówimy to ponownie z naszymi europejskimi partnerami. Minister obrony Boris Pistorius i ja wystosowaliśmy (również) wspólny list do europejskich partnerów, aby sprawdzić, czy wszystkie dostępne (tym państwom) systemy (rakietowe) są im naprawdę potrzebne, czy też niektóre mogą zostać przekazane Ukrainie” – oznajmił szef niemieckiej dyplomacji.

Według wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, Niemcy będą „dalej wzmacniać” swoje wsparcie wojskowe dla Kijowa. „Nasza współpraca zbrojeniowa to prawdziwy atut” — powiedział polityk do Andrijem Sybihą.

„To logiczna kontynuacja naszych dostaw materiałów, a nawet możemy przynieść korzyści obu stronom. Dzięki waszej pomysłowości i doświadczeniu my również się poprawimy”. W podróży Wadephula na Ukrainę uczestniczą również wysoko postawieni przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego.

Wadephul przypomniał, że w ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała ataki powietrzne na Ukrainę, co podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej.

Wraz z Wadephulem do Kijowa przybyła delegacja niemieckiego przemysłu obronnego, co świadczy o zaangażowaniu Niemiec w długoterminowe wsparcie dla Ukrainy.

Szef MSZ Niemiec odniósł się również do wypowiedzi Putina o gotowości do negocjacji pokojowych, nazywając je „czystym blefem”.

„Dzisiejsza wypowiedź Putina o pokoju to czysty blef. Jego rzekoma gotowość do negocjacji to tylko fasada. On chce, jak wyraźnie oświadczył po raz kolejny, podbić całą Ukrainę i jednocześnie przestraszyć całą Europę” – zauważył Wadephul.