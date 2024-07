Kolejne Leopard y1 dla Ukrainy. Niemcy przekazują pomoc

Nowa transza pomocy Niemiec dla Ukrainy ogłoszona 29 lipca zawiera: osiem czołgów Leopard 1A5, 21 000 sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, dwa opancerzone wozy ewakuacyjne Bergepanzer 2 wraz z częściami zamiennymi, 10 bezzałogowych jednostek nawodnych, a także 10 radarów rozpoznania naziemnego. Ukraina otrzymała również 24 810 hełmów bojowych i jeden szpital polowy.

Raport Złotorowicza - Komornicki VOD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przekazane czołgi Leopard 1A5 wraz z częściami zamiennymi dostarczono w ramach wspólnej inicjatywy z Danią. Holandia, Niemcy i Dania ogłosiły plany wysłania 100 czołgów Leopard 1 na Ukrainę w lutym 2023 r., gdy tylko zostaną doprowadzone do odpowiedniego stanu technicznego.

Holandia poinformowała, że ​​partia czołgów Leopard 2A4, którą kraj ten zakupił wspólnie z Danią, została dostarczona na Ukrainę w zeszłym tygodniu.

Ostatnie ogłoszenie następuje po serii niedawnych pakietów pomocowych z Niemiec. 8 lipca rząd niemiecki ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmował amunicję do czołgów Leopard i systemów Patriot. Niemiecka gazeta Merkur poinformowała 13 lipca, że ​​Niemcy „prawie potajemnie” wysłały do ​​Kijowa duży pakiet pomocy wojskowej pod koniec czerwca i na początku lipca. Pakiet ten podobno zawierał czołgi, bojowe wozy piechoty, systemy HIMARS i systemy obrony powietrznej IRIS-T.

W maju agencja Reuters przekazała, że Berlin planuje zwiększyć swoją pomoc wojskową dla Ukrainy o kolejne 3,8 mld euro (4,13 mld dolarów) w 2024 r. Jednak pomoc wojskowa kraju dla Kijowa zostanie zmniejszona o połowę w przyszłym roku.

W maju niemiecki portal Wirtschafts Woche na postawie informacji od niemieckiego ministerstwa obrony i firm zbrojeniowych dowiedział się ze 110 pojazdów obiecanych w lutym 2023 roku, Ukraina posiada obecnie ponad połowę. A kolejne 30 zostało już w pełni zmodernizowanych. Ukraina ma więc już 90 czołgów Leopard 1 - (30 służy do szkolenia załóg ukraińskich czołgistów w Niemczech, a pozostałe 60 jest fizycznie na Ukrainie). Poza tym według ustaleń gazety, około 20 czołgów będzie prawdopodobnie gotowych do końca czerwca. Ponadto, do drugiej połowy roku obiecano 25 kolejnych czołgów, które są obecnie remontowane. Licząc to wszystko, wychodzi, że Ukraina miałby wówczas łącznie 135 czołgów Leopard 1. Poza tymi 135 maszynami spekuluje się, że na Ukrainę może jeszcze trafić 30 czołgów Leopard 1A5BE, wcześniej służących w armii belgijskiej.