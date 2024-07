Kiedy Ukraina otrzyma kolejne Leopardy 2? Dostawa jest przewidziana latem tego roku

Holandia i Dania w kwietniu 2023 roku ogłosiły zamiar zakupu czołgów Leopard 2A4 dla Ukrainy i że będą pracować nad dostarczeniem 100 odnowionych czołgów Leopard różnych wersji. Czołgi o których mowa zostały zakupione z nieokreślonego źródła i były w złym stanie technicznym co wymagało ich renowacji. 25 lipca Holenderskie Ministerstwo Obrony przekazało, że 14 Leopardów 2A4 z Danii i Holandii zostanie przekazanych ukraińskim siłom zbrojnym do końca lata tego roku. Ostatnie dwa czołgi obecnie przechodzą testy weryfikacyjne.

Wszystkie czternaście czołgów zostało wyremontowanych i przygotowanych przez niemiecką firmę zbrojeniową Rheinmetall. Holenderskie Ministerstwo Obrony oszacowało koszt zakupu 14 czołgów Leopard 2A4, na około 165 milionów euro w 2023 roku. Pierwsze dwa czołgi były gotowe w styczniu 2024 r. i zostały początkowo przetransportowane do Polski w celu szkolenia ukraińskich pancerniaków - informował wówczas niemiecki portal Hartpunkt.

Oekraïne heeft dringend meer militaire steun nodig. Deze tanks zijn belangrijk voor het Oekraïense leger om zich te verdedigen tegen Rusland. 🇳🇱 blijft samen met onze partners 🇺🇦 onverminderd, zo lang als nodig, en met alle creativiteit steunen.https://t.co/75JMZZ03aM pic.twitter.com/LoyO6wufLX— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 25, 2024

CELEM PUTINA JEST ZNISZCZENIE UKRAINY! Prof. Jan Malicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Te czołgi mogą odegrać kluczową rolę dla ukraińskiej armii w obronie przed wojskami rosyjskimi. Holandia, wraz z sojusznikami i partnerami, będzie nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Jest to niezbędne, aby chronić Ukrainę i powstrzymać agresję Putina” – powiedział Ruben Brekelmans, minister obrony Holandii.

Ukraina zaczęła otrzymywać czołgi Leopard 2 różnych wariantów w 2023 r., z których wiele już bierze udział w walce. Ostatnio Hiszpania wysłała 10 odnowionych Leopardów 2A4.

W sumie Ukrainie obiecano około 73 czołgi Leopard 2A4 z różnych krajów. 14 czołgów przekazała Polska. Norwegia dostarczyła Ukrainie 8 czołgów. Kanada dostarczyła 8 czołgów. Dochodzą także systematycznie czołgi z Hiszpanii - 20 sztuk i 9 sztuk do końca września.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.