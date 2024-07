Niedawno hiszpański zakład Santa Bárbara Sistemas informował, że zakończył remont 10 czołgów Leopard 2A4, które w ramach pomocy zamierza przekazać Hiszpania Ukrainie.

15 lipca hiszpańskie ministerstwo obrony przekazało, w komunikacie, że „rozpoczął się multimodalny transport na Ukrainę dziesięciu czołgów Leopard 2A4, które przeszły wyczerpujący proces naprawy, konfiguracji i gotowości w zakładach Santa Bárbara Sistemas w Alcalá de Guadaira (Sewilla), a także odpowiednie testy mające na celu sprawdzenie ich pełnej funkcjonalności” – poinformowało ministerstwo.

Pierwszy etap transportu, z Sewilli do Ferrol, odbył się drogą lądową w zeszłym tygodniu. Po wejściu na pokład statku na drugi etap transportu drogą morską, statek opuścił Ferrol w sobotę 13 lipca. Co ciekawe jak napisano w komunikacie czołgi nim trafią na Ukrainę mają zaliczyć przystanek w Polsce w polskim poracie co ma się wydarzyć przed następnym weekendem skąd zostaną następnie przetransportowane na Ukrainę.

Jak napisano „Siły Zbrojne Ukrainy będą odpowiedzialne za ostatni etap przemieszczania się przez terytorium Ukrainy, aż do momentu przekazania go do dyspozycji jednostek operacyjnych armii ukraińskiej. Środki bezpieczeństwa są podejmowane na wszystkich etapach tego ważnego przemieszczania się” – poinformowało ministerstwo.

Dzięki tej nowej partii czołgów Leopard 2A4 Hiszpania przekazała Ukrainie łącznie już 20 czołgów Leopard 2A4 i planuje już przygotowanie lub przekazanie kolejnego nowego zestawu pomocy dla Ukrainy w drugiej połowie 2024 roku. Hiszpania przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 600 milionów euro, w tym 10 rakiet przeciwlotniczych Patriot, czołgi Leopard 2A4, a także środki przeciwdziałania dronom, amunicję artyleryjską i przenośne wyrzutnie rakiet. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił 27 maja, że ​​Hiszpania udzieli Ukrainie pomocy w formie pomocy wojskowej wartej 5 miliardów euro (5,5 miliarda dolarów). Ukraina otrzyma 1 miliard euro (1,09 miliarda dolarów) w 2024 r. i łącznie 5 miliardów euro (5,5 miliarda dolarów) pomocy w ciągu najbliższych trzech lat

Od 2022 r. Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały około 90 czołgów Leopard 2A4. Według deklaracji rządów zachodnich oczekuje się, że w przyszłości armia ukraińska otrzyma dodatkowo kilkadziesiąt czołgów, czyli około 90 sztuk.