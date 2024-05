Spis treści

Hiszpańska pomoc dla Ukrainy – czołgi Leopard 2 już wkrótce

Informacje o wsparciu Hiszpanii dla Ukrainy została przekazana podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Rammstein. Pakiet pomocy ze strony Hiszpanii będzie zawierał drugą partię czołgów Leopard 2, która zostanie dostarczona do końca czerwca, pociski artyleryjskie kal. 155 mm, nową dostawę pocisków Patriot, systemy przeciwdronowe, optoelektroniczne systemy obserwacji i śledzenia. Rząd premiera Pedro Sáncheza wysłał w zeszłym roku 10 Leopardów 2A4, a w marcu bieżącego roku ogłosił, że kolejnych 20 sztuk zostanie dostarczonych w tym roku, przy czym pierwszych 10 zostanie dostarczonych do końca czerwca, a pozostałych dziewięć we wrześniu. Wcześniej jednak czołgi przejdą zakrojony proces remontu i renowacji w zakładzie General Dynamics European Land Systems w Santa Barbara Sistemas w Sewilli, ponieważ kondycja tych czołgów nie jest dobra.

Hiszpańska armia formalnie posiadała przed wojną 327 czołgów: 108 Leopardów 2A4 nabytych z niemieckich nadwyżek zapasów w 1998 r. i 219 Leopardów 2E wyprodukowanych na licencji hiszpańskiej firmy Santa Barbara Sistemas od 2002 r. Większość czołgów Leopardów 2A4 była jak już wypomniano zmagazynowana. Według hiszpańskich mediów na początku 2023 roku 53 ze starych czołgów nadawało się do naprawy, ale 33 z nich wymagały poważnych przeróbek w zakładzie Santa Barbara Sistemas w Sewilli. Licząc wszystkie deklaracje państw, Ukraina powinna po dostarczeniu czołgów posiadać 130 Leopardów 2 różnych wersji.

Istnieje także szansa na podpisanie dwustronnej umowy o bezpieczeństwie między Hiszpania a Ukrainą. Podobną do tych, jakie zostały podpisane z Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią. Do tej pory Hiszpania przekazała pomoc wojskową w wysokości ponad 190 mln euro.

Problem z czołgami Leopard 2A4 – brak części

CBC News Canada poinformował 10 maja, że Kanada naciska na Niemcy, aby zwiększyły produkcję części do czołgu Leopard 2A4, który m.in. podarowała Kanada jak i inne kraje (Polska, Norwegia, Dania, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Portugalia) Ukrainie. Jak relacjonuje portal, Boris Pistorious, który odwiedził Ottawę w maju, spotkał się ze swoim odpowiednikiem ministrem obrony Billem Blairem i został zapytany o ogólnoświatowy niedobór części zamiennych mający wpływ na model Leoparda A4. Według ministra Pistoriusa problem polega na tym, że nie ma linii produkcyjnej, która produkowałaby części zamienne do A4. Dlatego Kanada od miesięcy ma po cichu lobbować, aby to zmienić.

Jak mówi minister Pistorius: „Możemy z łatwością dostarczyć więcej części zamiennych na przykład do czołgu Leopard 2A6, ale w przypadku 2A4 nie ma linii produkcyjnej” – powiedział Pistorious podczas spotkania dla mediów w siedzibie Departamentu Obrony Narodowej. „Musimy więc zbierać te części zamienne na całym świecie i starać się zdobyć ich więcej. Nie wiem, jak szybko jest to możliwe, aby zacząć od nowa linię produkcyjną”.

Według portalu, powołującej się na swoje źródła, Kanada zakulisowo współpracuje z Niemcami w celu stworzenia linii produkcyjnej dostarczającej części zamienne do Leopardów A4. Nie wiadomo jednak na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie.

Portal zwraca uwagę, że media zeszłej zimy informowały, że wiele Leopardów podarowanych Ukrainie – z czego 67 to warianty A4 – nie było używanych ze względu na uszkodzenia z powodu ataków lub brak części zamiennych. CBC News informowała także w zeszłym roku, że wysokie ceny i rywalizacja między korporacjami przyczyniły się do niedoboru części zamiennych. Wskazuje się także, że niemieckie firmy jak Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall, doprowadziły do tego, że ich odmowy dzielenia się prawami własności intelektualnej do różnych komponentów do Leopardów A4 z innymi firmami spowodowała niedobór części i podniosła koszty napraw.