Więcej czołgów Leopard 2 od Hiszpanii dla Ukrainy. Czy będą szybko?

Hiszpania jest jednym z tych krajów, które użytkują czołgi Leopard 2 i zobowiązały się do przekazania czołgów Ukrainie. Wraz z nową deklaracją tego kraju, Ukraina otrzyma w sumie od Hiszpanii 30 czołgów Leopard 2A4. Tym samym jest to już drugą partią czołgów Leopard, wysłana z Madrytu na Ukrainę pierwsza liczyła 10 maszyn.

Jak możemy przeczytać w komunikacie General Dynamics European Land Systems przed ich dostarczeniem, hiszpańskie Leopardy przejdą: „kompleksowy remont, obejmujący demontaż podzespołów, wymianę wadliwych części i montaż systemów, aby zapewnić ich pełną zdolność operacyjną i skuteczność na polu walki”.

Według hiszpańskiego portalu La Vanguardia, powołującego się na źródła w ministerstwie obrony kraju, dostawa zostanie zrealizowana w dwóch partiach: 10 czołgów podstawowych zostanie wysłanych do końca czerwca, a 10 kolejnych we wrześniu. Jak zwraca uwagę hiszpańska gazeta, czołgi od ponad dekady są przechowywane w magazynie w Saragossie. Tamtejsze media jednak wskazują, że Leopardy 2A4 w były „w opłakanym stanie”.

Hiszpańska armia formalnie posiadała przed wojną 327 czołgów: 108 Leopardów 2A4 nabytych z niemieckich nadwyżek zapasów w 1998 r. i 219 Leopardów 2E wyprodukowanych na licencji hiszpańskiej firmy Santa Barbara Sistemas od 2002 r. Większość czołgów Leopardów 2A4 była jak już wypomniano zmagazynowana. Według hiszpańskich mediów na początku 2023 roku 53 ze starych czołgów nadawało się do naprawy, ale 33 z nich wymagały poważnych przeróbek w zakładzie Santa Barbara Sistemas w Sewilli.

Ukraina otrzymała od swoich sojuszników z NATO, już około 71 czołgów Leopard, które są w służbie 33. Brygady Zmechanizowanej armii ukraińskiej, która od niemal roku nieprzerwanie walczy na południu Ukrainy. Szacuje się, że Rosja mogła uszkodzić lub zniszczyć co najmniej 12-14 ukraińskich czołgów Leopard 2 - według serwisu Oryx.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.