Zamówienie jest szacowane na kilkadziesiąt milionów euro. Poza tym w ramach kontraktu Rheinmetall zapewni Ukrainie szkolenia, logistykę, części zamienne, konserwację i inne usługi wsparcia. Jest to o tyle ważne, że produkcja Leopardów 1 już się nie odbywa, ponieważ wszedł do służby w 1965 roku, a jego produkcja zakończyła się w 1979 roku. Zapewne firma posiada jeszcze w swoich magazynach części zapasowe lub będzie je produkować w jakimś zakresie na potrzeby wsparcia Ukrainy. Według komunikatu firmy dostawa czołgów ma nastąpić w 2024 roku. Obecnie Leopardy 1 są remontowane i przygotowywane w zakładach Rheinmetall w Unterlüß i Kassel.

Dzięki nowemu zamówieniu, Ukraina ma szanse posiadać około 30 Leopardów 1 od rządu Niemieckiego na polu bitwy. Dania, Niemcy i Holandia ogłosiły, że dostarczą Ukrainie 100 czołgów produkcji niemieckiej. Jednak niedawno konsorcjum niemiecko-duńsko-holenderskie przekazało, że Dania przekaże jeszcze 95 czołgów Leopard 1, tym samym liczba Leopardów 1 urośnie do mniej więcej 200 sztuk. Jednak jak zwraca się uwagę, czołgi da się znaleźć dla Ukrainy, gorzej jednak z częściami do nich ze względu właśnie na to jak było już wspomniane nieprodukowanie tego czołgu. Czołgi Leopard 1 różnią się diametralnie od produkowanych obecnie Leopardów 2.

Firma podkreśla, że w ten sposób pomaga Ukrainie i przypomina, że wcześniej otrzymała zamówienie dostarczenia Ukrainie łącznie osiemdziesięciu bojowych wozów piechoty Marder, które już walczą na Ukrainie. Firma zapewnia również, że jest gotowa dostarczyć kolejne dwadzieścia pojazdów Marder IFV, gdy tylko otrzyma odpowiednie zamówienie. Firma także przekazała także, że Ukraina będzie pierwszym na świecie krajem nabywcą nowej rodziny pojazdów Caracal. Pierwsze pięć egzemplarzy trafi na Ukrainę jeszcze w tym roku lub na początku 2024.

Leopard 1A5 został wycofany z eksploatacji przez Bundeswehrę ponad dziesięć lat temu. Po wycofaniu z eksploatacji liczne egzemplarze tego typu trafiły jednak do magazynów. W ramach niemieckiego wsparcia dla Ukrainy, która została zaatakowana przez Rosję, producenci otrzymali zadanie jak najszybszego przywrócenia Leopardów 1A5 do użytku.

Z czołgami są pewne problemy

We wrześnio wyszły na jaw poważne problemy z dostawą starych Leopardów 1 dla Ukrainy. Według niemieckiej gazety Spigel, Kijów tymczasowo odmówił przyjęcia transzy dziesięciu czołgów Leopard we wrześniu. Powodem było to, że niektóre z czołgów bojowych wymagały znacznych napraw. Ponieważ ani wyszkoleni technicy, ani wystarczająca ilość części zamiennych nie były dostępne.