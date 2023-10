Zbiórka organizowana przez Stowarzyszenie Strzelecko Kolekcjonerskie Trzy Twierdze i ma za zadanie doprowadzenie Leoparda 1a5 do sprawności i wysłanie go na Ukrainę, jeśli cel zostanie osiągnięty. To co jest istotne - co podkreślają autorzy zbiórki - to wprowadzony w wariancie Leopard 1A5, nowoczesny układ kierowania ogniem EMES 18. I jak napisali „to rozwinięcie podobnego układu (EMES 15) z wczesnych wersji Leoparda 2. Dzięki temu czołg ma m.in. dalmierz laserowy i termowizor, połączone z komputerem balistycznym, również zapożyczonym z Leoparda 2. Co to oznacza? TEN Leopard będzie w boju skuteczniejszy od ponad 60% od sowieckich czołgów z drugiej strony frontu!”.

Już w kwietniu bieżącego roku, Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie Trzy Twierdze ogłosiło zbiórkę na kupno w pełni sprawnego czołgu Leopard 1. Jednak zbiórka w pewnym momencie została przerwana. I obecnie znowu została ożywiona.

Zbiórka na doprowadzenie Leoparda 1a5 do sprawności i wysłanie go na Ukrainę: https://t.co/9jL3ef5aVU 700k PLN za takiego kota brzmi jak dobry deal. Akcję firmuje Leśnym Dziadkiem i poleca Irytujący Historyk!— Marcin Łępicki (@mlepicki) October 6, 2023

By osiągnąć ten cel potrzebne jest 700 000 zł, akcja trwa przez 55 dni. Jak napisano w opisie zbiórki, zebrana kwota ma zostać przeznaczona na:

- wyposażenie załogi (zestaw medyczny, osłony balistyczne, łączność osobista);

- remont układu jezdnego;

- przegląd instalacji gaśniczej;

- przegląd i uruchomienie systemów termo, nokto;

- zagłuszarka sygnału (ochrona przed Lancetami);

Zbierający podkreślili, że zbiórkę objął patronatem generał Jurij Lebied dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy.

Polacy pomagają Ukrainie

Nie jest to pierwsza tego typu zbiórka dla walczącej Ukrainy. W zeszłym roku Sławomir Sierakowski, publicysta "Krytyki Politycznej", zainicjował zbiórkę na zakup drona Bayraktar TB2 dla Ukrainy. Zbiórkę zorganizowała także redakcja Defence24.pl, która zbierała pieniądze na zestaw polskich dronów „WARMATE"od Grupy WB.

Leopardy 1 od Niemiec dla Ukrainy

Pół roku temu Berlin ogłosił, że przekaże Ukrainie ponad sto Leopardów 1A5. Te czołgi zostały wycofane ze służby przez Bundeswehrę dziesięć lat temu. Jednak jak informował niemiecki Spiegel, istnieją spore problemy z dostawą niemieckich czołgów Leopard na Ukrainę, ponieważ czołgi zostały uznane przez Ukrainę za zbyt mocno zużyte i wymagają naprawy. Zaś dziesięć czołgów Leopard 1A5 dostarczonych na Ukrainę, w lipcu kilka uległo awarii z powodu podobnych problemów.

Ukraina z czołami Abrams

25 września prezydent Zełenski przekazał, że pierwsza partia amerykańskich czołgów Abrams dotarła na Ukrainę. Prezydent Ukrainy dodał, że jest wdzięczny sojusznikom za wypełnianie warunków porozumień w zakresie pomocy jego krajowi w odparciu rosyjskiej inwazji, a Kijów poszukuje nowych kontraktów na uzbrojenie, poszerzając geograficzny zasięg poszukiwań.

Amerykańskie czołgi znalazły się na Ukrainie kilka miesięcy wcześniej, niż się tego spodziewano, i w idealnym czasie, aby mogły zostać wykorzystane w kontrofensywie przeciwko Rosji - skomentowały anonimowe źródła w amerykańskim resorcie obrony w rozmowie z dziennikiem "New York Times". W nadchodzących miesiącach kolejne z 31 obiecanych Abramsów zostaną wysłane na na pomoc Kijowowi. Źródła "NYT" odmówiły podania liczby maszyn, jakie już dotarły do kraju.

Ukraina odbiera wyremontowane czołgi w Polsce

Pierwsze ekspresowo wyremontowane w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa. Zaznaczono, że nad kolejnymi wozami prace trwają.

"Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy" - przekazała w mediach społecznościowych Polska Grupa Zbrojeniowa

Wyjaśniano, że działania prowadzone są "od ponad roku, poprzez spółkę celową PGZ Service Orel". Wszystko odbywa się "w ramach wypracowanych ze stroną ukraińską relacji, serwisując tam na miejscu, blisko linii frontu, sprzęt ciężki". "To jasno dowodzi, że naszym priorytetem jest realna pomoc walczącym żołnierzom" - podkreśliła na Twitterze PGZ.

Leopardy 2 z Polski i innych krajów

Belgijski dziennik "Het Laatste Nieuws", zauważył, że "Polska wywarła presję na Niemcy w sprawie czołgów Leopard-2. Sama chciała wysłać 14 z nich, ale potrzebowała na to zgody kraju pochodzenia. Kiedy zielone światło z Berlina nie dotarło, polski premier Mateusz Morawiecki zagroził - jeśli zajdzie taka potrzeba - umieszczeniem czołgów w pociągu wbrew woli Niemiec. Ostatecznie zaowocowało to tym, że Ukraina otrzymała lub otrzyma ponad 80 sztuk (Leopardów) z różnych krajów".