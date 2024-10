W ramach czwartej partii produkcyjnej firma przekazała 9 października rosyjskim siłom zbrojnym trzy kolejne samoloty Su-34. Warto odnotować, że zaledwie miesiąc wcześnej dostarczono dwa samoloty. Podobnie po dwa bombowce frontowe Su-34 dostarczono w poprzednich dwóch partiach. Może to oznaczać faktycznie przyspieszenie prac, które rosyjski koncern UAC zapowiadał już od kilku miesięcy, jako odpowiedź na zapotrzebowanie, wywołane wysokimi stratami na Ukrainie.

Nie da się utrzymać tempa dostaw raz w miesiącu, gdy dotąd były one realizowane mniej więcej raz na kwartał. Tak więc tak szybka i większa dostawa bombowców może się wiązać np. z mniejszym obciążeniem zakładu na innych liniach produkcyjnych. Warto odnotować, że w Irkucku powstają też samoloty Su-30 i Su-57. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że produkcja Su-57 jest ograniczana, ze względu na brak kluczowych, zagranicznych komponentów.

Z uwagi na duże straty samolotów Su-34 poniesione w wojnie z Ukrainą, dyrektor generalny UAC Jurij Ślusar oświadczył w ostatnim czasie, że zakład dąży do zwiększenia produkcji, ponieważ wszystkie zakłady UAC biorące udział w realizacji państwowego zamówienia obronnego nie zwalniają tempa produkcji. Dotychczasowe dostawy dwóch samolotó kwartalnie nie zapewniały nawet zastępowania strat poniesionych w wojnie na Ukrainie, nie mówiąc już o wymianie starszych samolotów Su-24M.

Su-34 jest przez Rosjan kwalifikowany jako bombowiec frontowy i bezpośredni następca samolotó Su-24M. Co ciekawe, protoplastą Su-34 był prototyp dwumiejscowej wersji samolotu pokładowego Su-27K, oznaczony T10KM-2. Wyróżniał się on dwosobową kabiną w której miejsca znajdował się obok siebie a nie jedno za drugim. W działaniach bombowca znacznie ułatwia to komunikację i współdziałanie członków załogi, dlatego Rosja zdecydowała się na pozyskiwanie tych samolotów do roli następcy bombowców frontowych Su-24M, ale też samolotów szturmowych Su-25.

Maszyny Su-34 są zdolne do przenoszenia broni jądrowej i szerokiej gamy kierowanych pocisków rakietowych i bomb różnego typu. Uzbrojenie o łącznej masie sięgającej 8 ton jest przenoszone na 12 pylonach pod skrzydłami i kadłubem. Podczas działania na niskim pułapie Su-34 osiąga prędkość 1,2 Macha i zasięg 1100km. Samolot posiada też możliwość tankowania w locie oraz operowania w każdych warunkach pogodowych.

Sonda Czy rosyjskie straty są wieksze niż wszyscy szacują? Tak Nie Nie mam zdania