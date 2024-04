Grecja nadal się sprzeciwia. Nie przekaże Ukrainie systemów Patriot czy S-300

Niedawno w Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że premier Grecji obalił plotki o tym, że Ateny mogą przekazać swoje F-16, które władze zamierzają sprzedać razem z Mirage 2000 (tutaj mają być prowadzone zaawansowane rozmowy z Indiami). Po tym gdy premier obalił spekulacje dot. F-16, pojawiły się informacje, o czym pisał Financial Times, że na Grecję i Hiszpanie są wywierane naciski, by te kraje przekazały część swoich systemów obrony powietrznej Ukrainie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i obrony UE 22 kwietnia. Szefowie rządów tych krajów mieli usłyszeć, że potrzeby ich krajów nie są tak pilne jak Ukrainy i że nie mierzą się obecnie z bezpośrednim zagrożeniem. Presja była spowodowana tym, że te kraje posiadają razem kilkanaście systemów Patriot, a także znaczną liczbę rosyjskich systemów S-300 i S-200. Grecja od dawna jest proszona o przekazanie swoich systemów S-300, ale systematycznie odmawia z powodu zachowania własnych zdolności obronnych przed zagrożeniem ze strony Turcji. Do publikacji odniósł się w poniedziałek (22 kwietnia) rzecznik rządu w Atenach, oznajmiając, że Grecja nie podejmie żadnych działań, które mogłyby osłabić jej zdolności obronne.

Teraz po raz kolejny szef rządu w wyemitowanym w czwartek (25 kwietnia) wieczorem wywiadzie dla telewizji Skai, powiedział, że "Grecja nie zamierza wysłać (systemów) S-300 ani Patriot Ukrainie".

W poniedziałek (22 kwietnia) ministrowie spraw zagranicznych krajów UE podkreślili, że pilnie poszukują możliwości przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej - przypomina Reuters.

"Poproszono nas i wyjaśniliśmy, dlaczego nie możemy tego zrobić" - przekazał Micotakis. Wyjaśnił, że systemy obrony powietrznej są "krytycznie ważne dla zdolności odstraszania" Grecji.

Reuters pisze, że dla Grecji, zwłaszcza dla konserwatywnego rządu, obronność to bardzo delikatna kwestia ze względu na napięcia w relacjach z Turcją.

Grecja przekazała dotychczas walczącej Ukrainie m.in. tysiące rakiet, bojowych wozów piechoty, amunicji i pocisków przeciwpancernych.

Z kolei Madryt nie przekaże również ani jednego ze swoich trzech Patriotów na Ukrainę, podał hiszpański portal El País, zamiast tego zobowiązał się jedynie do wysłania rakiet, które można wykorzystać w istniejących wersjach systemu ziemia-powietrze.

6 kwietnia prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot, aby całkowicie pokryć niebo kraju. 10 kwietnia szef dyplomacji UE Josep Borrell powiedział, że UE nie robi wystarczająco dużo, aby wesprzeć Ukrainę, ponieważ armie europejskie mają około 100 baterii Patriot. 13 kwietnia Niemcy zobowiązały się dostarczyć Ukrainie jeszcze jeden system Patriot.