Grecja nie przekaże systemów S-300

Jak się wydaje, Ukraina na razie nie otrzyma od Grecji rosyjskich systemów średniego zasięgu S-300, które znajdują się na wyposażeniu greckiej armii. Jak przekazał 5 lutego rzecznik greckiego rządu Pavlos Marinakis, komentując medialne doniesienia o takim scenariuszu: „musimy powstrzymać te fałszywe wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę kraju i nasz wizerunek za granicą”. „Nie ma takich planów i zdecydowanie zaprzeczam takim doniesieniom. W każdym razie rząd nigdy nie zamierzał narażać bezpieczeństwa kraju w ramach swojej polityki obronnej. Te doniesienia nie są prawdziwe w żadnym sensie” - dodał rzecznik rządu.

Z kolei grecki minister obrony narodowej Nikolaos Panayiotopoulos powiedział w rozmowie z ERT, że Stany Zjednoczone wielokrotnie prosiły o dostarczenie Ukrainie S-300, lecz Grecja odmawiała, obawiając się osłabienia systemu obronnego kraju. Według niego, Grecja przekazała już Ukrainie 20 bojowych wozów piechoty. Źródło w greckim rządzie powiedziało wcześniej dziennikarzom, że Ateny nie podjęły żadnej decyzji w sprawie wysłania rosyjskich systemów obrony powietrznej do Kijowa i zastąpienia ich inną bronią.

Zaś jak podał serwis Pronews, powołując się na źródła w rosyjskim rządzie, że „jakakolwiek decyzja o przekazaniu Ukrainie greckich S-300, Tor-M1 czy OSA AK byłaby aktem wrogim”.

USA próbują nakłonić Grecję do przekazania sprzętu

Przypomnijmy, że media zaczęły rozpowszechniać informacje o potencjalnym przekazaniu w przyszłości systemów S-300 Ukrainie po tym jak sekretarz stanu USA Antony Blinken wysłał list do premiera Mitsotakisa, informując go o decyzji Departamentu Stanu o potencjalnej sprzedaży Grecji samolotów F-35 i powiązanego sprzętu o wartości 8,6 mld USD. Zasugerował wtedy, że Grecja powinna sprzedać lub przekazać broń Ukrainie w zamian za rozważenie przez Waszyngton możliwości udzielenia Atenom dodatkowej pomocy w wysokości do 200 mln USD. Grecka gazeta Kathimerini napisała w związku z tym, że politycy i wojskowi kraju już zatwierdzili przekazanie broni Ukrainie.

Greckie wsparcie dla Ukrainy

Grecki premier Kyriakos Mitsotakis zapewnił prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego w rozmowie telefonicznej 29 stycznia, że Ateny będą nadal udzielać pomocy Kijowowi zarówno na poziomie dwustronnym, jak i w ramach UE i NATO. W zeszłym roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Grecję, podczas której Ateny zapowiedziały, że będą szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Grecja wsparła Ukrainę także pomocą humanitarną oraz około 40 bojowymi wozami piechoty w zamian za niemieckie Mardery 1A3 w stosunku 1:1 (choć nie można wykluczyć większej liczby po cichu) Ateny przekazały również przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe FIM-92 Stinger, granatniki przeciwpancerne RPG-18, karabinki AK-47 oraz różnego rodzaju amunicja, w tym pociski rakietowe kal. 122 mm.

Nie można wykluczyć innej pomocy

W sumie Grecja posiada na uzbrojeniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych 21 samobieżnych wyrzutni Tor-M1. Kupiono je od Federacji Rosyjskiej w lutym 1999 roku za 552 miliony dolarów. Umowa obejmowała też dostawę 5 pojazdów dowodzenia 9S737M i 368 rakiet 9M331. Wyrzutnie OSA-AK w liczbie 19 egzemplarzy Ateny kupiły w 1992 roku od Niemiec wraz z wraz z 924 rakietami 9M33M2. W 1998 roku w Rosji dokupiono dodatkowe 20 zmodyfikowanych OSA-AKM wraz z 500 rakietami 9M33M2, za kwotę 108 mln dolarów. Natomiast kwietniu 2005 r. Rosja przekazała Grecji bezpłatnie 7 wyrzutni Osa-AK.

Nie można więc wykluczyć, że te systemy mogą trafić na Ukrainie, zwłaszcza że przekazanie mocno nie załamie systemu obrony jeśli Grecja otrzyma coś w zamian od USA lub sojuszników. W 2022 roku USA zaproponowały Grecji wymianę sprzętu pochodzenia radzieckiego czy rosyjskiego na sprzęt produkcji zachodniej. Miało to odbyć się w ramach procedury Foreign Military Sales (FMS). Grecji wtedy proponowano właśnie wymianę systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak wspomniane Tory i Osy.

Greckie S-300

W 1996 roku Grecja podpisała umowę z Rosją na zakup systemów S-300 w celu rozmieszczenia na Cyprze. Systemy te jednak nie mogły zostać rozmieszczone na południowym Cyprze w wyniku nacisków tureckich, ale w 1998 r. zostały rozmieszczone na Krecie.