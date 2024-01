Z listu sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena do premiera Grecji Kiriakosa Mitsotakisa wynika, że ​​Waszyngton jest zainteresowany greckimi sprzętem obronnymi, które można by przekazać Ukrainie.

Jak czytamy w oświadczeniu:„Jeśli te zdolności będą interesujące dla Ukrainy i dopóki rząd USA nie oceni ich statusu i wartości, możemy zbadać możliwość dodatkowego finansowania greckich sił zbrojnych w wysokości do 200 mln dolarów”.

W piśmie możemy także przeczytać, że 27 września 2022 r. zakończono proces przekazywania 30 mln dolarów ze środków na zamówienia obronne ze Stanów Zjednoczonych do Grecji w ramach procesu zagranicznego finansowania wojskowego (FMF), by zachęcić Grecję do wsparcia Ukrainy.

Raport - Wojciech Konończuk - Ukraina przegrywa wojne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Propozycja ta pojawia się po wydaniu przez Departament Stanu USA zezwolenia na sprzedaż Grecji samolotów F-35 i towarzyszącego im sprzętu o wartości 8,6 miliarda dolarów. Oprócz proponowanej sprzedaży F-35, Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Grecji dwa samoloty C-130H, dziesięć silników do samolotów P-3, 60 bojowych wozów piechoty Bradley i cztery fregaty LCS typu Protector oraz różne ciężarówki i przyczepy z nadwyżek obronnych USA. Choć te, uzbrojenie obronne zostanie dostarczone bezpłatnie, greckie media spekulują, że posunięcie to może mieć na celu wywarcie nacisku na grecki rząd, aby przekazał Ukrainie broń wyprodukowaną w Rosji.

Grecja do tej porty, ograniczała swoje wsparcie dla Ukrainy nie dlatego, że nie chciała, ale z obaw o zachowanie własnych zdolności obronnych, w związku z tarciami z Turcją. Co prawda, od zeszłego roku widać poprawę relacji między krajami, to jednak w każdej chwili może się to zmienić.

Grecka armia cały czas na swoim wyposażeniu pojazdy BMP-1A1 (30 szt. już przekazała). Jeszcze w 2022 roku na wyposażeniu Grecji, było 120 pojazdów tego typu w różnym stanie technicznym. To, co jest najbardziej w zainteresowaniu Ukraińców, a co posiadają Grecy, to system rakietowy obrony powietrznej S-300PMU1. W sumie Grecja posiada na uzbrojeniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych 21 samobieżnych wyrzutni Tor-M1. Kupiono je od Federacji Rosyjskiej w lutym 1999 roku za 552 miliony dolarów. Umowa obejmowała też dostawę 5 pojazdów dowodzenia 9S737M i 368 rakiet 9M331. Wyrzutnie OSA-AK w liczbie 19 egzemplarzy Ateny kupiły w 1992 roku od Niemiec wraz z wraz z 924 rakietami 9M33M2. W 1998 roku w Rosji dokupiono dodatkowe 20 zmodyfikowanych OSA-AKM wraz z 500 rakietami 9M33M2, za kwotę 108 mln dolarów. Natomiast kwietniu 2005 r. Rosja przekazała Grecji bezpłatnie 7 wyrzutni Osa-AK. Poza tym Ateny zapowiedziały w zeszłym roku, że będą szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16.