Będą się toczyć z fabryk jak parówki? Kim Dzong Un wzywa do zwiększenia produkcji pocisków artyleryjskich

Władymira Putin może liczyć zawsze i wszędzie na swojego przyjaciela i towarzysza z Korei Północnej, czyli Kim Dzong Una, który się jemu pozostał jako jeden z nielicznych. A że jak powszechnie wiadomo, na przyjaciołach w potrzebie zawsze można liczyć, to Kim Dzong Un nie zamierza Putina zostawić, dlatego też przywódca Korei Północnej wezwał o zwiększenie produkcji pocisków artyleryjskich.

Więcej amunicji towarzysze!

Państwowa agencja KCNA podała, że produkcja pocisków artyleryjskich wzrosła czterokrotnie w stosunku do średniej rocznej i prawie dwukrotnie w porównaniu z dotychczasowym szczytowym rokiem. Dane te - według mediów - wywołały "wielkie zadowolenie" Kima. Kim mówił również o modernizacji i długoterminowym rozwoju przemysłu maszynowego. Zaapelował o produkcję "bardziej inteligentnych, szybkich, precyzyjnych i wielofunkcyjnych" urządzeń, co ma przełożyć się na rozwój przemysłu obronnego i innych sektorów gospodarki.

Północnokoreański przywódca wezwał pracowników fabryk, których lokalizacji nie ujawniono, do dalszego zwiększenia produkcji pocisków, nazywając je kluczowym elementem "wzmocnienia skuteczności bojowej". Analiza zdjęć KCNA przeprowadzona przez stację informacyjną NK News, porównująca wcześniejsze inspekcje przeprowadzonych przez Kima, wskazuje, że pierwszym zakładem była fabryka traktorów Kanggye General Tractor Plant w prowincji Jagang, w której produkowane są pociski do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MLRS). Drugim zakładem jest Huichon Ryonha General Machine Plant, również w prowincji Jagang. Na zdjęciach widać Kima przechodzącego obok stosów rakiet mniejszego kalibru, a także rakiet MLRS kalibru 600 mm, które mogą przenosić głowice nuklearne.

To już miliony sztuk amunicji dla Rosji

W ocenie serwisu Yonhapu nacisk na produkcję pocisków może sugerować determinację Korei Płn. do dalszego dostarczania broni Rosji w zamian za korzyści ekonomiczne i technologię wojskową. Narodowa Służba Wywiadowcza w ubiegłym miesiącu, przekazała, że szacuje się, iż od 2022 roku Korea Północna wysłała drogą morską do Rosji tysiące kontenerów zawierających do sześciu milionów pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm i 122 mm.

Thin tank RUSI (Royal United Services Institute) uważa, że stanowi to potencjalnie 40% amunicji wykorzystywanej na froncie, co pokazuje, w jakim stopniu działalność Korei Północnej przedłużyła wojnę — zwraca uwagę think tank. RUSI uważa, że "północnokoreańska amunicja pozwoliła Rosji utrzymać się w wojnie i można powiedzieć, że pomogła zmienić jej kurs". Ukraiński wywiad wojskowy ujawnił, że w okresie od czerwca 2023 r. do kwietnia 2025 r. Rosja otrzymała:

150 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu KN‑23/24 (KN‑23/24);

6 milionów sztuk amunicji artyleryjskiej dużego kalibru, w tym szacunkowe ilości pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm i 122 mm oraz pocisków rakietowych kalibru 122 mm;

120 samobieżnych haubic (170 mm);

120 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M‑1991 (240 mm);

90 holowanych haubic D‑74 (122 mm);

40 moździerzy 2B11 (120 mm).

Think tank RUSI zwraca także uwagę, że:

"Gdyby Korea Północna w ogóle nie dostarczała amunicji, to średnie dzienne wystrzały amunicji Rosji spadłyby do 13 493 dziennie z obecnych szacunków wynoszących 22 729. To wciąż więcej niż Ukraina przez znaczną część omawianego okresu, ale nie dramatycznie. Ostrzał w tym tempie prawdopodobnie sprawiłby, że wiele rosyjskich ofensyw w 2024 r. byłoby znacznie trudniejszych i bardziej kosztownych. Mogłoby to również ograniczyć zakres ofensyw, które Rosja mogłaby podjąć. W rzeczywistości tempo wysyłek wskazuje, że północnokoreańskie dostawy były zaplanowane tak, aby wspierać główne rosyjskie operacje ofensywne".

RUSI także zauważa, że północnokoreańska amunicja utrzymała Rosję w wojnie i prawdopodobnie pomogła zmienić jej trajektorię. Ale jeśli dostawy wzrosną i będą mogły być utrzymywane przez wiele miesięcy, to straty po stronie Ukrainy wzrosną, a Rosji spadną. To doprowadzi do tego, że Rosja będzie zajmować kolejne terytoria, a pozycja Ukrainy stanie się jeszcze bardziej niepewna.

Sojusznik Rosji, który wiele nie potrzebuje

Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza poinformowała również, że wartość północnokoreańskiej wsparcia i pocisków artyleryjskich dostarczonych Rosji prawdopodobnie wynosi miliardy dolarów, ale nie ma żadnych bezpośrednich oznak, że Rosja w zamian udzieliła bezpośrednich płatności gotówkowych. Zamiast tego Rosja prawdopodobnie zrekompensowała się Korei Północnej pociskami obrony powietrznej, sprzętem do walki elektronicznej, dronami i technologią do wystrzeliwania satelitów szpiegowskich.

Od początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Pjongjang dostarczył Moskwie różne rodzaje uzbrojenie, w tym systemy artyleryjskie, miliony sztuk amunicji, a także wysłał ok. 15 tys. żołnierzy, którzy zostali rozmieszczeni w regionie kurskim na zachodzie Rosji - wynika z szacunków agencji wywiadowczych Korei Płd. i USA. Służby wywiadowcze Korei Południowej szacują, że około 4100 północnokoreańskich żołnierzy zostało rannych, a 600 zginęło podczas walk po stronie Rosji.

Wywiad wojskowy Ukrainy przekazał, że oprócz pomocy wojskowej, ​​Rosja, zmagająca się z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, dlatego rekrutuje również północnokoreańskich pracowników do sektorów cywilnych, które są kluczowe dla jej gospodarki i obronności: budownictwa, szwalni, a nawet ról w kompleksie obronno-przemysłowym.

Po miesiącach zaprzeczania swojemu zaangażowaniu w wojnę, Korea Północna w zeszłym miesiącu potwierdziła po raz pierwszy, że wysłała swoje wojska, aby pomóc Rosji w odbiciu części obwodu kurskiego, który w zeszłym roku wojska ukraińskie przejęły. Moskwa również potwierdziła zaangażowanie Korei Północnej, a Putin wydał oświadczenie, w którym podziękował Północy za wysłanie wojsk w celu wsparcia jego sił i obiecał, że nie zapomni o ich poświęceniu.

Dowódca sił zbrojnych USA w Republice Korei, gen. armii Xavier Brunson, opisał Rosję jako „pierwotnego głównego dobroczyńcę Północy” podczas zeznań przed senackimi politykami 10 kwietnia.

„W zamian Rosja rozszerza udostępnianie Korei Północnej technologii kosmicznych, nuklearnych i rakietowych, wiedzy i materiałów” - powiedział. „Rozszerzona współpraca Rosji umożliwi rozwój programu broni masowego rażenia Korei Północnej w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. W przeciwieństwie do przewidywań upadku z powodu niedoborów żywności, Korea Północna jest bardziej stabilna niż kiedykolwiek...”