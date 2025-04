Putin dziękuje Kim Dzong Unowi za żołnierzy w wojnie z Ukrainą. Republika Korei nazywa to kpiną ze społeczności międzynarodowej

Władimir Putin podziękował Kim Dzong Unowi za wysłanie żołnierzy do walki po stronie Rosji. Korea Północna potwierdziła wysłanie wojsk do Rosji, a Putin wyraził wdzięczność za ich "bohaterstwo" i "wysoki stopień wyszkolenia". Republika Korei potępiła ten sojusz, nazywając go "poważnym naruszeniem norm międzynarodowych" dodając, że Rosja i Korea Płn. "ponownie kpią ze społeczności międzynarodowej".