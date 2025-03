Korea Północna nadal wspiera Rosję. Co najmniej 3 tys. dodatkowych żołnierzy wysłanych

Korea Północna wysłała dodatkowo ok. 3 tys. żołnierzy do Rosji, aby wesprzeć jej inwazję na Ukrainę. W sumie od początku roku Pjongjang wysłał do Rosji ok. 11 tys. żołnierzy, z czego 4 tys. poniosło obrażenia lub zginęło i "wydaje się, że ok. 3 tys. lub więcej zostało dodatkowo wysłanych w styczniu i lutym"— poinformowało Dowództwem Połączonych Szefów Sztabów (JCS). Oprócz żołnierzy, Korea Północna dostarcza Rosji sprzęt artyleryjski i pociski.

i Autor: SHUTTERSTOCK, Shutterstock Korea Północna