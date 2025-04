Korea Północna dostarczyła Rosji miliony sztuk amunicji. Tajne dostawy wspierają wojnę na Ukrainie

Transport morski

Amunicja jest transportowana drogą morską z portu Nadzin w Korei Północnej do rosyjskich portów Dunaj i Wostocznyj na Dalekim Wschodzie. Zdjęcia satelitarne pokazują, że w ciągu ostatnich 20 miesięcy w tych portach rozładowano około 16 tys. kontenerów z amunicją. Następnie amunicja jest przewożona pociągami do magazynów w pobliżu frontu. Chociaż nie można zweryfikować dokładnej zawartości każdego kontenera, eksperci OSC szacują, że dostarczono od 4 do 6 milionów pocisków artyleryjskich, opierając się na ukraińskich danych dotyczących opakowania i struktury ładunku.

Szacunki i raporty

Eksperci z OSC, analizując zdjęcia satelitarne i tworząc modele 3D, oszacowali, że do Rosji trafiło co najmniej 15 809 tys. kontenerów z amunicją. Każdy statek przewozi około 250 kontenerów, a w każdym kontenerze znajduje się do 330 pojemników z amunicją. Najwięcej transportów miało miejsce w styczniu 2024 roku. Zazwyczaj są to trzy transporty miesięcznie. Rosyjskie raporty wskazują, że na niektórych odcinkach frontu rosyjska artyleria korzysta wyłącznie z północnokoreańskiej amunicji. Dotyczy to amunicji kalibru 152 mm i 122 mm.

Oprócz pocisków artyleryjskich Moskwa otrzymała pociski balistyczne, systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu i wyrzutnie rakietowe z Pjongjangu. Ukraiński wywiad szacuje, że Korea Północna dostarczyła Rosji:

148 pocisków balistycznych KN-23 i KN-24

120 samobieżnych dział artyleryjskich dalekiego zasięgu

120 wieloprowadnicowych systemów rakietowych

Przed rozmieszczeniem północnokoreańskie pociski przechodzą testy na poligonie artyleryjskim Luzhsky.

Znaczenie dostaw

Dostawy z Korei Północnej są kluczowe dla Rosji, która od końca 2023 roku zyskała przewagę w wojnie pozycyjnej. Artyleria i drony odgrywają ważną rolę we wspieraniu piechoty. Ukraina i jej sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, mają problemy z dostarczeniem wystarczającej ilości amunicji.

Generał armii USA Christopher Cavoli, powiedział amerykańskim polityką 3 kwietnia, że ​​przewiduje, że roczna produkcja Rosji wyniesie 3 miliony pocisków artyleryjskich, nie precyzując jednak, kiedy to może nastąpić.

Wsparcie Korei Północnej

Korea Północna w ubiegłym roku wsparła Moskwę również swoimi żołnierzami, wysyłając ponad 10 tys. wojskowych do walki u boku Rosjan. Siły te rzucono na odcinek frontu w obwodzie kurskim, który został częściowo zajęty przez Ukraińców w sierpniu 2024 roku. Według informacji Reutersa do stycznia tego roku w walce z armią ukraińską zginęło bądź zostało rannych ok. 4 tys. żołnierzy z Korei Północnej. W lutym kolejne 3 tys. Koreańczyków z Północy trafiło do Rosji, aby wesprzeć ją w boju.

Korea Północna zarobiła miliardy na wojnie w Ukrainie

Według informacji Newsweeka, powołujący się na raport opublikowany przez południowokoreański think tank KIDA (Korea Institute for Defense Analyses) zaangażowanie Korei Północnej w wojnę Rosji z Ukrainą przyniosło jej ponad 20 mld dolarów zysku. Głównym źródłem dochodów Korei Północnej jest sprzedaż amunicji do Rosji. Dodatkowe zyski generuje wysłanie żołnierzy do walki na Ukrainie. Szacuje się, że około 4 tys. z 11 tys. wysłanych na front północnokoreańskich żołnierzy zginęło. Walczą oni głównie w obwodzie kurskim w Rosji. KIDA zaznacza, że Korea Północna preferuje otrzymywanie od Moskwy pomocy rzeczowej i technicznej w zamian za swoje wsparcie.

