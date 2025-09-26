Rheinmetall wchodzi na Łotwę. Firma zbuduje zakład amunicji artyleryjskiej

W czwartek (25 września) Łotewska Korporacja Obrony Narodowej (VAK) podpisała w Hamburgu memorandum o porozumieniu z Rheinmetall Waffe Munition. To kluczowe wydarzenie, które ma na celu uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Jak podkreśliła szefowa łotewskiego rządu, Evika Silina, współpraca z niemieckim gigantem zbrojeniowym nie tylko „wzmacnia obronę narodową, ale także przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw w Europie”. Udziały w nowym przedsiębiorstwie zostaną podzielone w proporcjach: 51 proc. dla Rheinmetall Waffe Munition i 49 proc. dla Łotewskiej Korporacji Obrony Narodowej.

Kiedy ruszy produkcja i co będzie wytwarzane?

Planowane rozpoczęcie budowy zakładu przewidziano na wiosnę 2026 roku, a produkcja ma ruszyć rok później, czyli w 2027 roku. Nowy obiekt zostanie wyposażony w najnowocześniejszą linię do wykuwania oraz napełniania pocisków. Kluczowym elementem produkcji będzie amunicja kalibru 155 mm, która stanowi podstawowy środek rażenia artylerii państw NATO, wykorzystywany m.in. w samobieżnych armatohaubicach. Inwestycja w wysokości 275 milionów euro umożliwi zakładowi produkcję dziesiątek tysięcy pocisków artyleryjskich i stworzy co najmniej 150 lokalnych miejsc pracy.

PGZ: Trzy fabryki amunicji 155 mm Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Minister obrony, Andris Spruds, zaznaczył, że „realizacja projektu zapewni Łotwie wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i doświadczenia w produkcji amunicji od firm z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień wojskowych”.

Armin Papperger, prezes Rheinmetall AG po podpisaniu umowy powiedział:

„Cieszymy się, że możemy przyczynić się do suwerenności narodowej Łotwy w dziedzinie amunicji. Jednocześnie linia produkcyjna wzmocni naszą pozycję wiodącego światowego producenta amunicji artyleryjskiej. W Rheinmetall dokładamy wszelkich starań, aby wspierać naszych klientów jako niezawodny partner, oferując najwyższej jakości usługi. Jestem przekonany, że zbudujemy podobne partnerstwa w zakresie produkcji amunicji również w innych krajach”.

Ingrida Kirse, Członek Zarządu Państwowej Korporacji Obronnej, powiedział zaś:

„Z pełnym poczuciem odpowiedzialności podejmujemy się powierzonego nam zadania wspólnego utworzenia zakładu produkcji amunicji artyleryjskiej na Łotwie. Jestem przekonana, że ​​wszystkie niezbędne warunki zostały spełnione, ponieważ projekt ten łączy w sobie kilka istotnych elementów. Z jednej strony misją Państwowej Korporacji Obronnej jest zaspokojenie potrzeb Narodowych Sił Zbrojnych i wspieranie rozwoju łotewskiego przemysłu obronnego poprzez rozwój zdolności produkcyjnych. Z drugiej strony, Rheinmetall wnosi swoje wieloletnie doświadczenie, zgromadzone know-how, wysokie standardy i międzynarodowe uznanie. Ta synergia tworzy fundament silnego partnerstwa, które zarówno rozwinie przemysł, jak i wzmocni bezpieczeństwo Łotwy i całego regionu”.

Lokalizacja i znaczenie dla bezpieczeństwa

Choć minister gospodarki, Viktors Valainis, potwierdził łotewskiej telewizji LTV, że lokalizacja zakładu została już wybrana, nie ujawnił jej dokładnego położenia. Utajnienie miejsca budowy jest standardową praktyką w przypadku obiektów o strategicznym znaczeniu obronnym. Inwestycja ta ma niebagatelne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa regionu w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Produkcja kluczowej amunicji na miejscu zmniejszy zależność Łotwy od zewnętrznych dostawców i zwiększy jej zdolności obronne.

Rheinmetall posiada obecnie sześć fabryk w Niemczech i zatrudnia około 40 000 osób na całym świecie. Firma działa również w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, na Węgrzech, w Republice Południowej Afryki i Australii. W sierpniu firma otworzyła największą w Europie fabrykę amunicji w północnych Niemczech, której roczna zdolność produkcyjna ma wynieść 350 000 pocisków artyleryjskich, a do 2027 roku ma być ona w stanie wyprodukować łącznie 350 000 pocisków artyleryjskich. Oprócz produkcji pocisków w Hiszpanii, Rheinmetall planuje otwarcie kolejnych zakładów produkujących pociski artyleryjskie na Litwie, w Rumunii i Bułgarii.

Wcześniej donoszono, że niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall również zbuduje na Ukrainie nowy zakład produkcji pocisków. Według ministra obrony Denysa Szmyhala, na początku września w bezpiecznym regionie kraju wyznaczono teren pod jego budowę.