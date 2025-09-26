Przełomowe rozmowy w Bumarze-Łabędy. Czołgi K2GF/K2PL coraz bliżej Polski

Spotkanie inauguracyjne, czyli tzw. kick-off meeting, odbyło się 25 września 2025 roku w siedzibie Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY S.A. w Gliwicach. Celem spotkania było omówienie szczegółów Umowy Wykonawczej nr 2, zawartej 1 sierpnia 2025 roku, która dotyczy dostaw i produkcji czołgów K2GF/K2PL. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kluczowych instytucji i firm zaangażowanych w projekt, w tym:

Agencja Uzbrojenia

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Hyundai Rotem Company (HRC)

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.)

Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGZ

Umowa dotyczy dostawy 180 czołgów K2 w latach 2026–2030. W tym 116 czołgów w wersji K2GF zostanie dostarczonych w latach 2026–2027, a 64 w wersji K2PL w latach 2028–2030. Montaż końcowy 61 czołgów K2PL odbędzie się w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. Pierwsze trzy czołgi K2PL powstaną w Korei Południowej i przejdą testy związane z modyfikacjami w stosunku do wersji K2GF.

Podstawowe różnice względem K2GF do K2PL to wzmocnione opancerzenie, między innymi wieży, aktywny system samoobrony przed nadlatującymi pociskami KAPS-2 oraz zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia na wieży. W Gliwicach mają też być realizowane prace obsługowe i remontowe czołgów K2, podczas których wozy w wersji GF będą sukcesywnie przebudowywane do wersji PL. We współpracy pomiędzy Bumarem i Hyundaiem mają też powstać pojazdy towarzyszące na podwoziu K2, takie jak wozy inżynieryjne, zabezpieczenia technicznego czy mosty.

Co obejmuje kontrakt?

Umowa Wykonawcza nr 2 to kompleksowy pakiet, który wykracza poza samą dostawę czołgów. Obejmuje ona również:

Dostawy czołgów : 180 sztuk czołgów K2 (w tym w wersji spolonizowanej K2PL).

: 180 sztuk czołgów K2 (w tym w wersji spolonizowanej K2PL). Pojazdy towarzyszące: Umowa zakłada pozyskanie wozów zabezpieczenia technicznego, wozów inżynieryjnych i mostów towarzyszących. Umowa przewiduje zakup 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych oraz 25 mostów towarzyszących, z dostawą zaplanowaną na lata 2029–2031.

Umowa zakłada pozyskanie wozów zabezpieczenia technicznego, wozów inżynieryjnych i mostów towarzyszących. Umowa przewiduje zakup 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych oraz 25 mostów towarzyszących, z dostawą zaplanowaną na lata 2029–2031. Transfer technologii: Pełen pakiet transferu technologii, obejmujący montaż, serwis oraz rozwój kompetencji produkcyjnych w Polsce. Jest to kluczowy element, który pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców w przyszłości i rozwijanie własnych zdolności obronnych.

Umowa określa również warunki współpracy biznesowej (B2B) między HRC a polskimi podmiotami przemysłowymi w zakresie produkcji:

kadłuba wieży i podwozia,

hydropneumatycznego zawieszenia,

głównego uzbrojenia (systemu armaty),

automatu ładowania.

Rola polskiego przemysłu obronnego

Realizacja umowy będzie odbywać się w ścisłej współpracy z polskim przemysłem obronnym. Głównym ośrodkiem produkcji i montażu będą Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A., które odgrywają kluczową rolę w tym projekcie. Współpraca obejmie również inne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGZ, co zapewni szerokie zaangażowanie krajowych podmiotów i rozwój lokalnych kompetencji.

Spotkanie inauguracyjne było kluczowym etapem przygotowawczym do realizacji zawartej umowy. Jego celem było zapewnienie skutecznej koordynacji wszystkich procesów oraz utrzymanie wysokiej jakości realizacji całego projektu. Dzięki temu Polska zyskuje nie tylko nowoczesne uzbrojenie, ale także rozwija własne zdolności produkcyjne i technologiczne w sektorze obronnym.