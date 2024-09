Badanie Lobby X opublikowano 26 września odbyło się na próbie 45 743 osób mieszkających na Ukrainie i za granicą, którzy byli cywilami różnego wieku, płci, zawodu, a także czynnymi pracownikami personelu wojskowego. Jak napisano w badaniu wśród cywilów mieszkających obecnie w Ukrainie, 23% stwierdziło, że są gotowi wstąpić do wojska pod pewnymi warunkami, 15% nie jest gotowych do służby, a 19% uważa, że ich działalność cywilna jest bardziej przydatna dla zwycięstwa. Kolejne 15% jest gotowych wstąpić do wojska po otrzymaniu wezwania, 3% już pracuje nad wstąpieniem do armii, a kolejne 4% zrobi to w najbliższej przyszłości. 74% respondentów jest gotowych wstąpić do wojska, jeśli Rosjanie ruszą w kierunku ich miejsca zamieszkania, 34% - jeśli Rosjanie spróbują ponownie zdobyć Kijów.

Wśród warunków, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na opinię tych cywilów, którzy nie są jeszcze gotowi do wstąpienia do armii, wymieniono:

reforma i modernizacja armii (43% respondentów)

reformy rządowe (39%);

przekonanie, że służba w armii będzie naprawdę przydatna dla zwycięstwa (38%);

znaczący wzrost poparcia od sojuszników (25%);

nic nie wpłynie (22%).

Jednocześnie 84% Ukraińców mieszkających za granicą stwierdziło, że wnieśli własny wkład w zwycięstwo Ukrainy. Większość z nich robi to w formie darowizn na rzecz armii, wsparcia dla rodziny w Ukrainie oraz udziału w wiecach i demonstracjach. 66 procent respondentów uważa, że ich wkład w zwycięstwo jest niewystarczający.

Na pytanie, jakie zmiany w armii mogłyby pozytywnie wpłynąć na chęć zaciągnięcia się do armii, większość respondentów wymieniała zwalnianie niekompetentnych dowódców, rotacje żołnierzy z frontu i wysokiej jakości szkolenie wojskowe.

Najpopularniejszymi czynnikami były:

63% — mechanizm odwoływania niekompetentnych dowódców

57% — jakość szkolenia rekrutów;

57% — wystarczający odpoczynek i rotacje;

56% — możliwość wyboru stanowiska i działu;

52% — pozyskiwanie technologii zwalczania rakiet przeciwlotniczych, lotnictwa itp.;

50% — gwarancja bycia na wybranym stanowisku;

47% — jakość szkolenia dowódców;

45% — unowocześnienie podejścia do podejmowania decyzji operacyjnych;

32% — zwiększenie wsparcia pieniężnego dla wojska;