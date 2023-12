Projekt budowy samolotu ma ruszyć w 2025 r., zaś 10 lat później pierwsze maszyny, wstępnie nazwane Tempest, powinny wzbić się w powietrze. W przypadku brytyjskich sił powietrznych zastąpią one używane przez RAF od dwóch dekad myśliwce Typhoon.

Jak już wcześniej zapowiadano, samolot będzie miał takie cechy, jak technologie kontroli gestów i śledzenia wzroku pozwalające zmierzyć obciążenie pilota i identyfikować jego zmęczenie oraz stres psychiczny. Wbudowana sztuczna inteligencja pozwoli samolotowi pozostać w walce, nawet gdy pilot utraci przytomność. W kokpicie nie będzie żadnych pokręteł, a zaawansowana technologia stealth sprawi, że odrzutowiec będzie niemal niewidoczny dla radarów.

"Nasz wiodący na świecie program budowy samolotów bojowych ma mieć kluczowe znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa i nadal robimy ogromnie pozytywne postępy w kierunku dostarczenia nowych odrzutowców do sił powietrznych naszych krajów w 2035 roku" - oświadczył brytyjski minister obrony Grant Shapps, który wraz ze swoimi odpowiednikami z Włoch i Japonii, Guido Crosetto i Minoru Kiharą, podpisał formalną umowę.

Arabia Saudyjska wykazała także w ostatnim czasie zainteresowanie programem Global Combat Air Programme (GCAP) samolotu 6. generacji w który projekt jest zaangażowana Wielka Brytania, Włochy i Japonia. Jak informowały źródła Financial Times, Wielka Brytania i Włochy był zainteresowane współpracą z Arabią Saudyjską i byłby chętne dołączenie tego kraju do programu. Jak się wydaje zapewne ze względu na pieniądze jakie posiada Rijad, ponieważ Królestwo Arabii Saudyjskiej (KAS) poza dużą ilością pieniędzy nie może się pochwalić zapleczem technologicznym i technicznym, ponieważ dopiero te segmenty wojskowe w KAS raczkują. Najbardziej racjonalne podeście do propozycji Saudów wyraziła Japonia, która zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo dołączenia KAS do programu ze względu na to, że to by skomplikowałoby rozmowy, mogłoby opóźnić produkcję oraz jak było już wspominane Arabia Saudyjska prócz pieniędzy nie ma nic do zaoferowania, by produkować wspólnie samolot. Poza tym należy także zwrócić uwagę na inne niebezpieczeństwa jak łamanie praw człowieka w tym kraju, kontakty i współpraca z Rosją oraz Chinami oraz oddzielne wartości i interesy z krajami zachodnimi.