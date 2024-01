Informację o zakupie 18 kolejnych egzemplarzy francuskich samolotów Rafale potwierdziło także Ministerstwo Obrony Indonezji. W lutym 2022 roku, Indonezja podpisała umowę na zakup 6 Rafale z opcją na 36 kolejnych czyli w sumie 42. Zakup francuskich maszyn był spowodowany rezygnacji z planu zakupu samolotów Su-35 od Rosji w związku z groźbą amerykańskich sankcji za wojnę na Ukrainie.

Kraj ten następnie w trzech transzach zamawiał te samoloty. Pierwsza transza została zamówiona we wrześniu 2022 roku w jej ramach Indonezja zamówiła 6 maszyn. Następnie w sierpniu zeszłego roku, zamówiono kolejne 18 sztuk, i teraz zamówiono 18 kolejnych samolotów. Związku z tym wartość zamówienia wzrosła do 8,2 mld dolarów za 42 samoloty Rafale w wariancie F4. Według ministerstwa Indonezji, pierwsza dostawa spodziewana jest na początku 2026 roku. Zakup samolotów Rafale uczynił Indonezję największym nabywcą francuskiej broni w Azji Południowo-Wschodniej.

Dyrektor generalny Dassault, Eric Trappier, podkreślił strategiczne znaczenie decyzji Indonezji, stwierdzając, że wybierając Rafale, kraj wybiera „unikalne narzędzie zapewniające suwerenność i niezależność operacyjną”.

Decyzja o pozyskaniu 18 Rafale nastąpiła kilka dni po tym jak pisaliśmy w Portalu Obronnym o tym, że Indonezja wstrzymuje się z zakupem katarskich Mirage 2000-5, które miały być rozwiązaniem tymczasowym, związku ze starzejącą się flotą samolotów Su-27 i Su-30 oraz wypełnienia pustki po wycofanych F-5 Tiger. Czekając w międzyczasie na Rafale.

Obecnie na wyposażeniu Indonezyjskich Narodowych Sił Powietrznych jest 5 – Su-27; 11 – Su-30 oraz 16 – F-16C/D, których liczba ma wzrosnąć do 28 egzemplarzy. Poza tym Indonezja ma zamiar nabyć KF-21 należący do Korea Aerospace Industries i rozważa także zakup do 24 Boeingów F-15EX. Jako ciekawostkę można dodać, że Indonezja planowała nabyć F-35 w liczbie kilku egzemplarzy. Jednak USA uznały, że kraj nie nadaje się do obsługi myśliwca piątej generacji.

W listopadzie ubiegłego roku rząd zwiększył budżet obronny na przyszły rok o 20 procent – ​​do 25 miliardów dolarów z 20,7 miliardów dolarów – z czego większość zostanie przeznaczona na zakup głównych systemów uzbrojenia z zagranicy.

Francja w okresie prosperity

Obecnie zainteresowanie francuskimi samolotami Rafale jest dla Francji czymś fantastycznym. Pod koniec 2023 roku Dassault Aviation zwiększyło swoje zdolności produkcyjne do trzech myśliwców Rafale miesięcznie. Francuski producent samolotów sprzedał 243 nowe Rafale i 24 używane, w sumie 267 samolotów do Egiptu, Kataru, Indii, Grecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chorwacji. Producent ma potwierdzenie na zamówienie z Indonezji (42) i Indii (26 Rafale Marine) oraz kontynuuje negocjacje z Arabią Saudyjską (54). Ponadto dla Francji przewidziano 42 samoloty, w tym około 20, które mają zostać dostarczone do końca dekady.