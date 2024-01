W czerwcu ubiegłego roku, pojawiły się informację, że Indonezja kupi od Kataru 12 wielozadaniowych samolotów bojowych Dassault Mirage 2000-5 za 795,14 mln USD, które miałyby zastąpić flotę starzejących się samolotów Su-27 i Su-30 oraz wypełnić pustki po wycofanych F-5 Tiger. Używane myśliwce miały zostać dostarczone w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy. W międzyczasie Indonezja czeka na przybycie pierwszych samolotów z 42 zamówionych myśliwców Rafale, które Dżakarta kupiła w 2022 roku za 8,1 miliarda dolarów.

Raport - Andrzej Szejna_Donald Trump jest prorosyjski?! Koniec wojny w 24h! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Doniesienia medialne wtedy wskazywały, że kontrakt na pozyskanie używanych samolotów z Kataru został podpisany z czeską firmą Excalibur International, która miała pełnić rolę pośrednika. Według ówczesnych doniesień medialnych Indonezja wykorzysta zagraniczne pożyczki do sfinansowania transakcji.

Jednak nowe informacje przekazane przez władzę Indonezji wskazują na znaczę opóźnienie tego zakupu, ponieważ jak poinformował rzecznik ministra obrony Dahnil Anzar Simanjuntak w wywiadzie dla TV One, "rząd ... opóźnił zakup odrzutowców Mirage, ponieważ nasze możliwości fiskalne, na razie, nie mogą wesprzeć takiego zakupu", powiedział Dahnil w TV One, dodając, że wojsko zamiast tego zamówi modernizację istniejących samolotów Sukhoi i F16.

Zakup katarskich Mirage 2000-5, był w kraju bardzo mocno krytykowano zwracano uwagę na wiek maszyn, które mają już mieć średnio 25,1 lat. Rzecznik resortu obrony Indonezji Edwin Adrian Sumantha tłumaczył zakup wtedy, że: „kraj potrzebuje myśliwców, które mogłyby zostać szybko dostarczone, aby pokryć spadek gotowości bojowej floty Indonezyjskich Sił Powietrznych".

Decyzja o opóźnieniu zakupu Mirage zapadła pomimo zatwierdzenia przez prezydenta Joko Widodo 20% wzrostu wydatków na obronność do końca 2024 r. w celu modernizacji sprzętu wojskowego do 25 mld USD.

W sierpniu Indonezja i amerykańska firma Boeing podpisały list intencyjny dotyczący kupna 24 myśliwców F-15EX. O przymiarkach do zakupu mówiło się od dłuższego czasu. W międzyczasie w 2022 roku, Stany Zjednoczone zatwierdziły dla Indonezji potencjalną sprzedaż samolotów F-15ID i powiązanego sprzętu do Indonezji w ramach transakcji o wartości do 13,9 miliarda dolarów.

Poza tym Indonezja jest także zaangażowana w program południowokoreańskiego samolotu KF-21 Boramae czyli samolotu 4.5 generacji, jednak ma problemy z płatnościami. Według portalu The EuroAsian Times, Indonezja zapłaciła 21% swojego udziału w kosztach do czerwca 2023 roku, według informacji z lipca 2023. Poza tym jak zwraca uwagę serwis, ​​Indonezja nie przedstawiła jeszcze swoich planów dotyczących nowej płatności, co spowodowało dyskusje między obydwoma krajami w celu rozwiązania tej kwestii. W pierwotnym planie Indonezja zgodziła się wnieść około 1,2 miliarda dolarów, co stanowi 20% całkowitych kosztów wynoszących 6,2 miliarda dolarów, na fazę rozwoju inżynierii i produkcji w ramach projektu prowadzonego przez Korea Aerospace Industries (KAI).