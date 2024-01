Turecki przemysł zbrojeniowy jest obecnie na fali wznoszącej jeśli chodzi o eksport swojego uzbrojenia. W grudniu zeszłego roku, informowaliśmy o tym, że eksport produktów przemysłu obronnego i lotniczego Turcji pobił swój zeszłoroczny rekord i jego wartość wyniosła przed końcem 2023 roku 4,8 mld dolarów. Nowe informacje są jeszcze bardziej optymistyczne, ponieważ jak poinformował serwis Turkish Defence News, turecki przemysł obronny i lotniczy osiągnął nowy rekord w eksporcie w 2023 r., i wyniósł prawie 5,5 mld USD, co oznacza wzrost o 27,1% rok do roku.

Rosjanie mają problem z wojskiem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W oświadczeniu opublikowanym na X, Haluk Görgün, szef Tureckiej Agencji Przemysłu Obronnego (SBB), pochwalił rozwój tureckiego przemysłu obronnego. Dodając dalej, że "dodatkowo zachęca nas świadomość, że silna wola wspiera wszystko, co robimy" - napisał Görgün, dziękując prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi za niezachwiane wsparcie dla krajowej i narodowej wizji produkcji.

SSB opublikowała również listę 10 największych eksporterów tureckiego sektora zbrojeniowego i lotniczego. Według listy pierwsze miejsce zajmuje Baykar z eksportem który wyniósł 1,7 mld USD. Na kolejnych pozycjach znalazł się TUSAŞ (TAI) z 864 mln USD eksportu. Na trzecim miejscu znalazł się MKE (439 mln USD). Kolejne miejsca zajęły TEI (337 mln USD), BMC (255 mln USD), Roketsan (161 mln USD), RAM Dış Ticaret (160 mln USD), Pratt & Whitney Thy Teknik (111 mln USD), Aselsan (108 mln USD) i SYS (104 mln USD).

Polecany artykuł: Turcja wyda więcej na obronę i ma ambitne plany na przemysł zbrojeniowy

Według danych, miesięczny rekord eksportu tego sektora, w grudniu 2023 r. wyniósł 719,1 mln dolarów. Turcja ma nadzieje, że obecny zaczynający się rok 2024 będzie jeszcze lepszy, ponieważ na horyzoncie widać kontrakt na AKINCI Armed UAV podpisany przez firmę Baykar z Arabią Saudyjską w 2023 r, który zyskał tytuł „największego kontraktu eksportowego podpisanego przez turecki przemysł obronny i lotniczy” o wartości ponad 3 mld USD.

Udział sektora obronnego w całościowym eksporcie Turcji ukształtował się na poziomie 2,5%. Z informacji uzyskanych przez SavunmaSanayiST.com wynika, że ​​w 2023 roku turecki przemysł obronny i lotniczy osiągnął największe przychody z eksportu bezzałogowych statków powietrznych i amunicji. Poza bezzałogowcami turecki przemysł może się także pochwalić sprzedażą pojazdów opancerzonych, okrętów i różnych systemów uzbrojenia. Jak zwraca uwagę serwis Daily Sabah, Turcja eksportuje ponad 230 produktów przemysłu obronnego do około 170 krajów. Przemysł lotniczy eksportuje również konstrukcje lotnicze, sprzęt i usługi konserwacyjno-naprawcze dla wiodących światowych producentów. Sukces eskortowy osiągnął także wojskowy silnik turbodiesel PD170, który jest wykorzystywany do dronów.

Tureckie firmy sięgają także po rynek afrykański, kilka dni temu pojawiła się informacja, że tureckie drony Bayraktar zostały dostarczone juncie rządzącej w Mali w liczbie 6 sztuk. W ubiegłym roku sektor obronny podpisał również po raz pierwszy międzynarodowy kontrakt na produkcję seryjną systemów czołgowych. W 2023 r. zrealizowano również pierwszą międzynarodową dostawę systemu dowodzenia i kontroli powietrznej HAKIM opracowanego przez Aselsan.

Głównym pionierem, który odpowiada za tak dobre wyniki jest wspominana firma Baykar, odpowiedzialna za produkcję dronów i ich „symbolu” czyli Bayraktar TB2, których rozpoznawalność wzrosła w czasie wojny na Ukrainie. Według dyrektora generalnego Baykar, Haluka Bayraktara, produkowane w kraju drony Bayraktar TB2 i Bayraktar Akıncı stanowiły 32% całego eksportu przemysłu obronnego w kraju w 2023 roku. Jego eksport wyniósł 1,7 mld USD. Od czasu rozpoczęcia badań i rozwoju związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi w 2003 r., Baykar uzyskał 83% wszystkich swoich przychodów z eksportu.

Turcji się marzy własny lotniskowiec

Rozrost zdolności tureckiego przemysłu oraz ambicje tureckiego prezydenta, by Turcja była wielka sprawiają, że Ankara na początku stycznia ogłosiła plany budowy nowych czterech fregat rakietowych typu İstif w ramach programu MİLGEM w tym lotniskowca lekkiego w układzie STOBAR (Short Take Off But Arrested Recovery) czyli ze skocznią typu ski-jump. Z doniesień medialnych wynika, że ​​prace projektowe nad lotniskowcem już się rozpoczęły. Według Defence Security Asia, Turcja będzie współpracować z Hiszpanią przy rozwoju swojego lotniskowca, podobnie jak przy budowie śmigłowcowca TCG Anadolu.

Obecnie Turcja nie posiada lotniskowca w klasycznym tego słowa znaczeniu, a jedynie wprowadzony do służby w zeszłym roku śmigłowcowiec desantowy TCG Anadolu. Śmigłowcowiec pierwotnie miał przenosić samoloty F-35B, ale wyniku sankcji na Turcję za kupno systemów S-400 od Rosji, Ankarze zostało jedynie rozmieszczenie na nim bezzałogowców. Nie wiadomo na razie czy nowy projekt lekkiego lotniskowca będzie przewoził na swoim pokładzie samoloty czy jednak drony, które obecnie są chlubą tureckiego przemysłu. Oczekuje się jednak, że lotniskowiec będzie większą i wydajniejszą wersją Anadolu, o całkowitej długości około 260–280 m. Budowa takiego okrętu jednak zwiększy zdolność Turcji do projekcji sił morskich i powietrznych, zwiększając tym samym jej wpływy we wschodnich regionach Morza Śródziemnego, Morza Egejskiego i Morza Czarnego.

Czy uda się zrealizować plany budowy lekkiego lotniskowca, to zobaczymy w przyszłości. Obecnie Turcja zmaga się z problemami gospodarczymi. Obecnie inflacja w Turcji wynosi 64,8 proc., jak podał niedawno Turecki Instytut Statystyczny TUIK. A rzeczywisty wzrost cen przekroczył ich zdaniem sto procent. Daron Acemoğlu, wybitny profesor ekonomii w Massachusetts Institute of Technology (MIT), w opublikowanym kilka tygodni temu wywiadzie dla dziennika Cumhuriyet wyraził zaniepokojenie trajektorią gospodarczą Turcji, podkreślając niepewny stan gospodarki narodowej i odpływ najzdolniejszych umysłów. Poza tym Turcja zmaga się z bezrobociem, a także złą sytuacją w zakresie praw człowieka.