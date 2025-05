Rozpoczęto budowę Centrum Elektroniki Militarnej w OBR CTM. Jest to część offsetu w ramach drugiej fazy Wisły

"Nie zatrzymujemy się! Dzisiejszy dzień to także otwarcie nowego etapu. Rozpoczynamy budowę Centrum Elektroniki Militarnej – ale równie ważne jest to, że otwieramy się na rozwój nowych kompetencji i partnerstw. CTM już teraz funkcjonuje w modelu, w którym szukamy współpracy zarówno w Polsce, jak i w Europie czy na świecie – również tu, z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Ta inwestycja to coś więcej niż tylko budynek. To także impuls do rozwoju biznesowego – takiego, który przyniesie korzyści nie tylko dla nas, ale również dla polskich Sił Zbrojnych i całej naszej Grupy" – powiedział Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni Marcin Wiśniewski.