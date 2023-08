Zweryfikowane przez stronę amerykańską pod względem posiadanych zdolności i zakwalifikowane do realizacji offsetu zostały takie polskie firmy jak: MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

W ramach kilkunastu umów przewidywane jest m.in. pozyskanie przez polski przemysł zbrojeniowy technologii związanych z systemami radiolokacyjnymi, w tym radarami LTAMDS, oraz systemem dowodzenia (C2). Są to nowe kompetencje, ale w ramach współpracy objętej tymi umowami znalazło się również rozszerzenie posiadanych przez krajowe zakłady kompetencji i zdolności produkcyjnych, a także transfer technologii i wiedzy do polskiego przemysłu obronnego.

Wzmacniamy system obrony powietrznej. Umowy offsetowe do II fazy programu #WISŁA podpisane-Minister @mblaszczak zatwierdził umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu Wisła. -➡️Dzięki… pic.twitter.com/jNezsKYAe1— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 25, 2023

Z jednej strony celem umów offsetowych, których zakres negocjowany był przez wiele miesięcy, jest ustanowienie w kraju zdolności obsługowo-naprawcze i produkcyjnych dla systemu Patriot w najnowszej konfiguracji przyjętej na uzbrojenie w ramach programu Wisła. Zaangażowanie podmiotów polskiego przemysłu obronnego pozytywnie wpłynie na zwiększenie dostępności operacyjnej zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dzięki zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego.

Z drugiej strony oznacza to włączenie polskich producentów do systemu dostaw komponentów niezbędny w produkcji i eksploatacji systemów Patriot. Zarówno przez Polskę, jak też US Army i innych użytkowników z Europy i szerzej, całego świata. Daje to znaczny potencjał, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy rośnie zapotrzebowanie na produkty przemysłu zbrojeniowego.

Zawarcie umowy offsetowej otwiera możliwość zawarcia umowy wykonawczej, dotyczącej realizacji II fazy programu Wisła. Można spodziewać się iż zostanie ona podpisana podczas kieleckiego salonu przemysłu obronnego MSPO, który zaczyna się już 5 września. Wart przypomnieć, że zgodnie z przekazanym przez Polskę w ubiegłym roku zapytaniem ofertowym obejmie ona 6 kolejnych baterii systemu Patriot, tym razem w najnowszym wariancie wyposażanym w system kierowania ogniem IBCS. Jest to rozwiązanie wprowadzane obecnie do sił zbrojnych USA i równolegle mające trafić do Polski. Będą to najnowocześniejsze systemy przeciwlotnicze i przeciwbalistyczne Patriot wśród użytkowników europejskich.

Podobnie jak w I fazie, również tutaj polski przemysł obronny odpowiedzialny będzie za dostarczenie za produkcję i dostawę wyrzutni rakiet, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego, ale też wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności. Do systemu włączone będą też opracowane i produkowane w Polsce radary wstępnego wykrywania celów P-18PL i radary pasywnej lokacji PET/PCL.