Rheinmetall z umową na dostarczenie Czechom Leopardów 2A4. Pierwszy czołg już pod koniec 2024

Jak napisano 12 sierpnia w informacji prasowej na stronie internetowej producenta, jest to drugi tzw. Ringtausch z Czechami w celu wsparcia Ukrainy. Umowa w tej sprawie została podpisana pod koniec lipca w Pradze.

Pierwszy czołg ma trafić do czeskich sił zbrojnych pod koniec 2024 roku, pozostałe pojazdy zostaną dostarczone do końca kwietnia 2025 roku, a Bergepanzer 3 Bueffel - na początku 2026 roku - poinformował Rheinmetall.

Dodatkowo jak napisał jakiś czas temu portal Czdefence rozpoczęto również wstępne konsultacje rynkowe w sprawie ewentualnego zakupu dodatkowych czołgów Leopard 2A4.

#Rheinmetall has once again been commissioned to supply main battle #tanks and armoured recovery vehicles to the #CzechRepublic 🇨🇿 as part of a ring swap process commissioned by the German 🇩🇪 government to support #Ukraine 🇺🇦 . https://t.co/J2KMi4exwJ #Defence #Military #Army pic.twitter.com/qlY2l9biJX— Rheinmetall (@RheinmetallAG) August 12, 2024

GARDA: Hyundai Rotem o K2 i NKTO

W październiku 2022 roku doszło już do wymiany z Niemcami, w ramach której Czechy otrzymały 14 czołgów Leopard 2A4 oraz opancerzony pojazd zabezpieczenia technicznego Bueffel na tej samej platformie. Pojazdy te są teraz częścią 73. batalionu czołgów. Wkrótce czeska armia będzie posiadać łącznie 28 czołgów Leopard 2A4 i dwa wozy zabezpieczenia technicznego. Niemieckie czołgi Praga otrzymała w zamian za przekazane na Ukrainę 89 czołgów T-72. Obecnie na wyposażeniu Czech poza wspomnianymi czołgami Leopard 2A4, Praga posiada czołgi T-72M1 oraz T-72M4.

Darowizna z Niemiec razem z 77 kupowanymi najnowocześniejszymi czołgami Leopard 2A8 pozwoli wywiązać się Czechom z deklaracji o utworzeniu w ramach NATO ciężkiej brygady. Do 2030 roku Czechy mają dysponować 122 wyprodukowanymi w Niemczech czołgami. Ministerstwo planuje podpisać umowę o współpracy przemysłowej z producentem czołgów KNDS do końca roku, zapewniając udział czeskich firm w rozwoju, produkcji i zarządzaniu cyklem życia tych czołgów. Ten zakup jest uważany za zakup strategiczny. Taki sam status ma zakup średnich samolotów transportowych. Do tej pory lista obejmowała również zakup wozów bojowych piechoty CV90 w liczbie 210 sztuk i 24 samoloty F-35.

Jak przypomniał w poniedziałek Rheinmetall, "Ringtausch" to procedura opracowana przez niemiecki rząd we współpracy z europejskimi sąsiadami i partnerami z NATO w celu wsparcia Ukrainy w jej wysiłkach w walce z Rosją. Partnerzy z NATO przekazują Ukrainie ciężki sprzęt produkcji sowieckiej, a w zamian otrzymują dostępne rodzaje uzbrojenia produkcji zachodniej.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.

PM/PAP