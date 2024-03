Czechy na półmetku dostaw nowych śmigłowców. Pozbyły się już Mi-35

Obie kwestie są ze sobą bardziej powiązane niż się wydaje, gdyż osiem z dwudziestu nowych maszyn Praga otrzyma w zamian za śmigłowce Mi-24 i Mi-35 które przekazała na Ukrainę. Ostatnie sześć poradzieckich śmigłowców zostało w ostatnich dniach dostarczone. Znalazł się wśród nich słynny, efektownie pomalowany jeszcze do niedawna Mi-35 „Alien Tiger”. Dołączyły one do wykorzystywanych już przez ukraińskie lotnictwo siedmiu śmigłowców Mi-24D/W oraz czterech Mi-35.

Tymczasem siły zbrojne Republiki Czeskiej posiadają już sześć wielozadaniowych UH-1Y Venom i cztery uderzeniowe AH-1Z Viper. Większość z nich już lata i służy do szkolenia personelu oraz wdrażanych jest do służby operacyjnej. Praga zdecydowała się rozdzielić funkcje transportowe i uderzeniowe, które dotąd realizowały śmigłowce Mi-35. Dlatego w 2019 roku zdecydowano się na zakup czterech AH-1Z i ośmiu UH-1Y za 14,6 mld koron czeskich. Kolejne sześć śmigłowców AH-1Z i dwa UH-1Y przekazuje rząd amerykański nieodpłatnie, właśnie za przekazanie sprzętu walczącej Ukrainie.

Další dva přírůstky do naší letky vrtulníků H-1!Do Náměště právě dorazily dva zbrusu nové UH-1Y Venom. Čtyři vipery, šest venomů - celkem naše nebe posiluje už 10 H-1ček💪#VimeCoChceme #Venom #Viper #NovaArmada pic.twitter.com/IJYzzjijBF— Armáda ČR (@ArmadaCR) March 23, 2024

Śmigłowce UH-1Y i AH-1Z mają ponad 80% wspólnych komponentów i identyczną awionikę, co znacznie ułatwia szkolenie i eksploatację. Mimo to obie maszyny realizują inne zakresy zadań. AH-1Z Viper to rasowa maszyna przeznaczona do zwalczania czołgów, artylerii czy pozycji przeciwnika. Jego wąski opancerzony kadłub i krótkie skrzydła służące do przenoszeni uzbrojenia oraz działko kalibru 20 mm w obrotowej wieżyczce pod nosem, kabina dwuosobowej załogi z miejscami jedno za drugim - to kwintesencja wyglądu tego typu maszyn. Silnie uzbrojony, wyposażony w nowoczesne sensory jest klasycznym drapieżnikiem pola walki. Może przenosić pociski Hellfire, rakiety 70 mm ale też, co jest unikalne wśród śmigłowców, pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder.

UH-1Y Venom to maszyna która również może przenosić uzbrojenie kierowane, ale jej głównym zadaniem jest transport żołnierzy oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze i Combat-SAR. Pilocie siedzą obok siebie w obszernej kabinie, zdolnej też pomieścić desant z pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem. W bocznych drzwiach można umieścić karabiny maszynowe a uzbrojenie podwieszane to zasobniki artyleryjskie oraz rakiety 70 mm, zarówno kierowane jak i niekierowane.