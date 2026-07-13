Polska i 8 państw UE z pilnym apelem. Chcą zgody na zakup broni dla Ukrainy poza Unią

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, oficjalnie poparł list skierowany do unijnego komisarza ds. obrony Andriusa Kubiliusa oraz szefowej dyplomacji UE, Kaji Kallas. Celem tego apelu jest umożliwienie Ukrainie wykorzystania środków z pożyczki Unii Europejskiej na zakup niezbędnego sprzętu wojskowego również poza granicami UE. Jak podała Polska Agencja Prasowa, o sprawie listu, zainicjowanego przez Holandię, informowały wcześniej media, w tym radio RMF. Inicjatywę poparli ministrowie obrony z wielu państw, w tym Holandii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Litwy, Estonii, Łotwy, Danii, a teraz także Polski.

Resort obrony potwierdził PAP, że Władysław Kosiniak-Kamysz złożył swój podpis pod dokumentem. MON przypomniało, że pożyczka UE udzielona Ukrainie opiewa na kwotę 90 miliardów euro, a jej głównym celem jest wsparcie Kijowa w kontynuowaniu obrony przed trwającą rosyjską inwazją. Standardowo, środki te są przeznaczone na zamówienia realizowane przez przemysł obronny państw członkowskich UE lub Ukrainy. Jednakże, jak wskazał MON,

„Jeśli jednak pilne potrzeby sił zbrojnych Ukrainy nie mogą być zaspokojone w Europie, dopuszcza się, na zasadzie wyjątku, możliwość realizacji zamówień z innych krajów, w tym z USA”.

To właśnie na tej wyjątkowej zasadzie koncentruje się obecny apel.

Dlaczego Ukraina potrzebuje wsparcia spoza Europy?

Obecna sytuacja na froncie ukraińskim wymaga natychmiastowych i skutecznych rozwiązań. Jak oceniono, największym zagrożeniem dla Ukrainy, zwłaszcza dla ludności cywilnej, są intensywne rosyjskie ataki dronowe i rakietowe. „Do ich odparcia Ukraina potrzebuje najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Nie wszystkie z nich dostępne są w Europie” – zaznaczyło MON. Ta pilna potrzeba stanowi główny argument za zmianą zasad wykorzystania unijnych środków. List, pod którym podpisał się Kosiniak-Kamysz, ma otworzyć drogę do szybszego i bardziej efektywnego pozyskiwania deficytowego uzbrojenia.

Z informacji radia RMF wynika, że kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Mowa tu o tak deficytowych i niezbędnych elementach jak pociski PAC-3 do systemów Patriot, systemy przeciwlotnicze NASAMS, a także pociski lotnicze AIM-120 AMRAAM oraz pociski do niszczenia radarów AGM-88 HARM. Te zaawansowane systemy są kluczowe dla ochrony ukraińskiego nieba.

Ograniczenia europejskiej produkcji: czy Patrioty są dostępne?

Mimo że Europa dysponuje własnymi odpowiednikami wielu amerykańskich systemów, jak na przykład francusko-włoski system SAMP/T NG, który jest porównywalny z Patriotami, to są one znacznie mniej rozpowszechnione. Wynika to między innymi z niższych możliwości produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego. W ostatnich miesiącach kwestia zaopatrzenia Ukrainy w pociski PAC-3 MSE do systemów Patriot stała się absolutnie kluczowa. Systemy te odgrywają fundamentalną rolę w obronie przed rosyjskimi atakami na ukraińskie miasta, wykorzystującymi rakiety manewrujące, balistyczne oraz różnego typu drony.

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Dostępność pocisków PAC-3 jest obecnie bardzo ograniczona. Przyczyną jest ich duże zużycie podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także niewystarczające moce produkcyjne amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Koncern ten obecnie wytwarza około 600 pocisków rocznie, co jest dalece niewystarczające w obliczu globalnego zapotrzebowania. Lockheed Martin zadeklarował zwiększenie produkcji do 2 tysięcy pocisków rocznie, jednak realizacja tego celu ma nastąpić dopiero w ciągu następnych siedmiu lat.