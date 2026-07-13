Szkolenie wojskowe na północnym wschodzie Polski. Wojsko ostrzega i apeluje

Planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP ma na celu przede wszystkim utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w niedzielnym wpisie na platformie X, jest to „regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego”. Ćwiczenia odbędą się w dniach 13-14 lipca, czyli w poniedziałek i wtorek, obejmując obszar północno-wschodniej Polski. Te cykliczne działania są kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu przygotowania naszych sił zbrojnych do obrony kraju.

W dniach 13–14 lipca br. na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem… pic.twitter.com/ZqTRlVayEk— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 12, 2026

Wojsko na drogach: Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?

W związku z realizacją szkolenia wojskowego, mieszkańcy regionów objętych ćwiczeniami powinni być przygotowani na wzmożony ruch wojsk i pojazdów. Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, że „mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych”. Z tego powodu zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach, gdzie sprzęt wojskowy będzie się przemieszczał. Bezpieczeństwo jest priorytetem, a Siły Zbrojne RP dbają o to, aby ćwiczenia przebiegały w sposób kontrolowany i z minimalnym wpływem na życie codzienne obywateli. Wszelkie obserwacje wojska na drogach publicznych są częścią zaplanowanych działań i nie powinny budzić niepokoju, pod warunkiem zachowania ostrożności.

Dlaczego nie należy publikować zdjęć wojska?

Jednym z kluczowych apeli Dowództwa Operacyjnego RSZ jest prośba o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Instytucja jasno zaznaczyła, że „publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”. Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie każda informacja może zostać niewłaściwie użyta. Współpraca obywateli w tym zakresie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe i przebieg szkolenia wojskowego, chroniąc strategiczne informacje przed niepowołanymi osobami.