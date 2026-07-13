Szkolenie wojskowe na północnym wschodzie Polski. Wojsko ostrzega i apeluje

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-07-13 8:33

W poniedziałek i wtorek, w dniach 13-14 lipca, na obszarze północno-wschodniej Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o celu ćwiczeń, podkreślając jednocześnie, że mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem wojsk i pojazdów, a także powstrzymać się od publikowania materiałów w sieci, które mogłyby zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub dezinformacyjnych.

Czołg jadący drogą w nocy przy włączonych reflektorach. O ćwiczeniach wojska przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: ppor. Ireneusz Dorożański SG WP/ Materiały prasowe Czołg K2GF

Planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP ma na celu przede wszystkim utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w niedzielnym wpisie na platformie X, jest to „regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego”. Ćwiczenia odbędą się w dniach 13-14 lipca, czyli w poniedziałek i wtorek, obejmując obszar północno-wschodniej Polski. Te cykliczne działania są kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu przygotowania naszych sił zbrojnych do obrony kraju.

Wojsko na drogach: Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?

W związku z realizacją szkolenia wojskowego, mieszkańcy regionów objętych ćwiczeniami powinni być przygotowani na wzmożony ruch wojsk i pojazdów. Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, że „mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych”. Z tego powodu zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach, gdzie sprzęt wojskowy będzie się przemieszczał. Bezpieczeństwo jest priorytetem, a Siły Zbrojne RP dbają o to, aby ćwiczenia przebiegały w sposób kontrolowany i z minimalnym wpływem na życie codzienne obywateli. Wszelkie obserwacje wojska na drogach publicznych są częścią zaplanowanych działań i nie powinny budzić niepokoju, pod warunkiem zachowania ostrożności.

Dlaczego nie należy publikować zdjęć wojska?

Jednym z kluczowych apeli Dowództwa Operacyjnego RSZ jest prośba o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Instytucja jasno zaznaczyła, że „publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”. Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie każda informacja może zostać niewłaściwie użyta. Współpraca obywateli w tym zakresie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe i przebieg szkolenia wojskowego, chroniąc strategiczne informacje przed niepowołanymi osobami.

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