Francja podobnie jak USA podażą drogą gospodarki wojennej, by z jednej strony być przygotowanym na potencjalny kryzys z drugiej strony, by zapewnić zamówienia obronne własnemu przemysłowi obronnemu. Dlatego jak poinformowała Francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia (Direction générale de l'armement - DGA) 2 lutego, podpisano z koncernem KNDS Nexter umowę na 109 samobieżnych haubic (SPH) Nexter CAESAR 6×6 MkII kal. 155 mm. Dostawy pierwszych sztuk są zaplanowane na maj w 2026 r. Dodatkowo kontrakt obejmuje wsparcie producenta przez pierwsze dwa lata eksploatacji nowych dział.

Wartość kontraktu to około 350 mln euro. Nowe haubice CAESAR zastąpią starsze kołowe CAESAR Mk I, które przyjęto do służby w 2008 oraz gąsienicowe SPH AMX-30 AuF1. Zamówienie, zostało zaplanowane zgodnie z francuską ustawą o planowaniu obronnym na lata 2024–2030. Prace nad CAESAR MkII rozpoczęły się w grudniu 2021 roku.

W styczniu bieżącego roku, francuski minister obrony, Sebastien Lecornu, zapowiedział rozpoczęcie inicjatywy artyleryjskiej przez firmę Nexter, która ma na celu wyprodukowanie 78 haubic Caesar w Bourges i Rohan do 2024 roku. Lecornu zapewnił, że zwiększone tempo produkcji pozwoli na wypuszczenie w 2024 roku 78 haubic samobieżnych Caesar. Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z jego informacjami cykl produkcyjnego każdej z haubic skrócono z 30 do 15 miesięcy. Ponadto jak mówi minister, firmie Nexter udało się „stworzyć niezbędne zapasy”, a jego pracownicy są „wysoce zmobilizowani”. Trwa również reorganizacja linii produkcyjnych, dzięki czemu już w tym roku zakłady będzie mogło opuszczać co miesiąc nie 6, ale 8 Caesarów miesięcznie.

Dodatkowo, poza zamówieniem samobieżnych haubic CAESAR, Francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia zamówiła 420 lekkich pojazdów opancerzonych Serwal firm KNDS i Texelis za blisko 500 mln euro - ostatnie zamówienie złożono w 2020 r. na 364 pojazdy. Poza tym złożono zamówienie na osiem dodatkowych śmigłowców NH90 dla francuskich sił specjalnych za 305 mln euro, co stanowi uzupełnienie poprzedniego zamówienia na 10 śmigłowców. Śmigłowce zostaną dostarczone w latach 2026–2029 i zastąpią śmigłowce Caracal i Cougar używane przez siły specjalne.

Poza tym jak przekazała Francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia (DGA) 1 lutego, została zawarta umowa z Naval Group na modernizację lotniskowca Charles de Gaulle w 2027 r., będzie to trzeci poważny remont techniczny tego lotniskowca. Zakończenie prac spodziewane jest w 2028 r., wraz z ulepszonym radarem firmy Thales, nowym systemem walki dla okrętów nawodnych Setis 3.0 opracowanym przez Naval Group i nowym systemem przeciwrakietowym firmy MBDA.

W swoich planach na lata 2024–2030 Francja przeznaczyły na siły zbrojne kwotę 413 miliardów euro, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z poprzednim okresem. Francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia (DGA) podała w komunikacie, że ​​łączne zamówienia na sprzęt wojskowy w 2023 roku, wyniosły 20,3 miliarda euro, z czego prawie 9 miliardów euro zamówiono w samym grudniu, w tym ogłoszony zakup 42 samolotów Rafale za ponad 5 miliardów euro.CAESAR, czyli (fr. CAmion Équipé d’un Système d’Artillerie) to 155 mm haubica samobieżna na podwoziu kołowym. W przypadku francuskich wojsk lądowych jest ona umieszczona na pojeździe wysokiej mobilności Renault Sherpa 5 w układzie 6×6. Na Ukrainę trafił ten wariant, jak również wykorzystywany przez armię Czech i Danii wersja na podwoziu Tatra T815 w układzie 8x8. Pojazd osiąga prędkość 90 km/h na drodze i 60 km/h w terenie. Załoga składa się z 5 żołnierzy, choć może zostać zredukowana do 3 osób.

Uzbrojenie główne CAESARa to 155-mm haubica o lufie długości 52 kalibrów, zapewniająca zasięg skutecznego ostrzału standardową amunicją do 42 km, a przy zastosowaniu amunicji specjalnej ERFB (Extended Range Full-Bore) – 55 km. Automat ładujący, który stanowi integralny element systemu, zapewnia szybkostrzelność na poziomie 6 strz./min. Zapas amunicji w wersji francuskiej jest niewielki i wynosi 18 naboi. Wersja na podwoziu Tatra zabiera ich dwa razy więcej, ale w odróżnieniu od wariantu na podwoziu Sherpa nie mieści się w ładowni samolotów transportowych, takich jak C-130 Hercules.

Dotychczas powstało ponad 300 egzemplarzy tego francuskiego systemu artyleryjskiego. Trafiły one na wyposażenie sił zbrojnych Francji, Tajlandii, Maroka, Indonezji, Begii, Litwy i rzecz jasna Ukrainy, która z powodzeniem stosuje Caesary bojowo.