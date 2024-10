Musimy wzmacniać autonomię Europy. Polska może grać bardzo ważną rolę w przemyśle obronnym

„Musimy wzmacniać autonomię Europy i rozbudowę jej przemysłu obronnego. Aby to zrobić, oczywiście musimy być konkurencyjni. Ale myślę, że mamy w naszych rękach wszystko, co niezbędne aby to zrobić” – przekonywał Wouter van Wersch, Airbus Executive Vice President International podczas niedawnego Warsaw Security Forum. Jak podkreślił, Airbus Defence and Space jest jednym z wiodących europejskich podmiotów w tej branży - „Chcielibyśmy stanowić napęd tego procesu i jesteśmy przekonani, że Polska może grać w tym obszarze bardzo ważne rolę”.

Airbus o przemyśle europejskim WSF2024