Airbus Defence and Space na mocy 15-letniej umowę na dzierżawę udostępnia 3 kanały satelitarne UHF TACSAT. Dostawca usługi został wybrany w procedurze ograniczonej, w której jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia była cena. Oferta Airbus Defence and Space była jedyną złożoną w przetargu, a jej wartość to 65 380 500 euro (ok. 281 mln zł).

Łaczność UHF TACSAT (ang. TACtical SATelite) zapewnia możliwość komunikacji głosowej i przesyłania danych w warunkach polowych za pośrednictwem satelity. Zapewnia to nie tylko komunikację np. podczas misji zagranicznych, ale też np. możliwość kontroli bezzałogowców czy przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem fal uktrakrótkich.

Tego typu łączność była wykorzystywana m.in. przez PKW Afganistan oraz w innych polskich misjach poza granicami kraju. Stosowane są do tego m.in. radiostacje AN/PRC-117F i AN/PRC-152, które znajdują się m.in. na wyposażeniu JW Grom.

Piętnastoletni okres dzierżawy kanałów TACSAT to okres wystarczający, aby umożliwić Polsce pozyskanie własnych możliwości w tym zakresie, za pośrednictwem satelity znajdującego się w dyspozycji MON. Obecnie prowadzone są w Polsce, przez polskie podmioty, prace mogące zapewnić tego typu zdolności, o czym pisaliśmy już w przeszłości. Część z nich jest współfinansowana przez MON, POLSA i Agencję Uzbrojenia oraz inne agencje rządowe.