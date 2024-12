Hiszpania zamawia dodatkowe Eurofightery. Kolejne zamówienia europejskiego myśliwca

Umowa, która jest następstwem wcześniejszego kontraktu podpisanego w 2022 r. na partię 20 myśliwców. Powoduje ona, że hiszpańska flota Eurofighter wzrośnie do 115 samolotów. Wraz z pierwszą dostawą w 2030 roku. Nowe samoloty zapewnią zwiększenie zdolności operacyjnych w Hiszpanii, wzmocnią jej pozycję w NATO i zabezpieczą krajowy przemysł.

Eurofighter jest najbardziej zaawansowanym i odnoszącym sukcesy myśliwskim odrzutowcem z europejskiej produkcji i jest podstawą europejskiej wyższości powietrza. Jest to również symbol współpracy przemysłowej między narodami i przedsiębiorstwami - przykład tego, jak Europa może pracować w naszym obecnym kontekście obronnym. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie hiszpańskiego rządu do naszego Eurofightera oraz Airbus Defence and Space. Nie tylko ten porządek jest ważnym sygnałem popytu i obrony, ale także zapewnia łańcuch dostaw w Hiszpanii i całej Europie – powiedział Mike Schoellhorn, dyrektor generalny Airbus Defence and Space.

Wszystkie hiszpańscy Eurofightery są montowane, testowane i dostarczane przez zakładz Airbusa w Getafe. Przekłada się to na ponad 16 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w samej Hiszpanii. Główne firmy zajmujące się obronnością i technologią narodową i technologiczne są zaangażowane w proces produkcyjny.

Przejęcie zostało zatwierdzone przez hiszpańską Radę Ministrów we wrześniu 2023 roku i obejmuje samoloty, silniki i niezbędne usługi wsparcia.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hiszpania kupuje kolejne partie samolotów Eurofighter w celu zastąpienia floty F/A 18 Hornet, w ramach programu Halcon. Oznacza to znaczną modernizację hiszpańskich możliwości w powietrzu. W sumie zamówiono 45 (20 + 25) odrzutowców Eurofighter zamówionych od 2022 roku, wyposażonych w zaawansowaną awionika, radary dozorowania elektronicznego (E-Scan), ulepszone systemy uzbrojenia zdolne do obsługi Brimstone III, pocisków powietrze-powietrze Meteor, nowe czujniki i ulepszona łączność. Dołączą one do obecnej floty samolotów hiszpańskich sił powietrznych od 2026 roku.

W służbie Hiszpanii od 2003 roku, siły powietrzne kraju obsługują Eurofightera z baz lotniczych w Morón (11. skrzydło), w pobliżu Sewilli i Los Llanos (14. skrzydło), Gando (46. skrzydło). Wyspy Kanaryjskie, wkrótce mają stać się następną bazą operacyjną.

W sumie program Eurofighter zapewnia ponad 100 000 miejsc pracy w Europie, które zostaną wzmocnione za pośrednictwem samolotów najnowszej generacji, a także w przyszłości, dzięki postępowi technologicznemu w ramach rozwoju Eurofighter.

Do tej pory osiem państw zamówiło ponad 700 eurofighterów.