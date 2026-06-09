Zmiany w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Kosiniak-Kamysz o nowej erze bezpieczeństwa na Bałtyku

Wizyta Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Świnoujściu była nie tylko okazją do spotkania z żołnierzami, ale przede wszystkim do podkreślenia rosnącego znaczenia Morza Bałtyckiego w kontekście regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa. Jak zaznaczył sam minister, Polska aktywnie angażuje się w budowanie nowej architektury obronnej w tym regionie.

„Kilka dni temu byłem w Tallinnie, gdzie odwiedziłem załogę ORP „Czernicki”. To był niezwykle ważny moment. Okręt ten pełni obecnie funkcję jednostki dowodzenia w misji ochrony Bałtyku. Polska buduje nową architekturę bezpieczeństwa opartą na Morzu Bałtyckim. Bez naszego zaangażowania w ochronę szlaków komunikacyjnych, infrastruktury krytycznej znajdującej się na dnie Bałtyku oraz przestrzeni powietrznej nad nim nie ma i nie może być bezpieczeństwa w tym regionie. Jesteśmy jednym z trzech państw, które w sposób rotacyjny sprawują odpowiedzialność za dowodzenie działaniami na Bałtyku. Dziś centrum dowodzenia znajduje się w Rostocku, ale za kilka lat ta odpowiedzialność przejdzie również na polskie wybrzeże” – mówił w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

8. Flotylla Obrony Wybrzeża, będąca sercem Marynarki Wojennej w Świnoujściu, odgrywa fundamentalną rolę. Jej struktura skupia wszystkie siły morskie przeznaczone do szeroko rozumianej walki minowej i przeciwminowej, co jest kluczowe dla utrzymania swobody żeglugi i ochrony strategicznej infrastruktury. Załogi okrętów Flotylli corocznie demonstrują swoje wysokie wyszkolenie podczas licznych międzynarodowych ćwiczeń, takich jak „Baltops”, „Northern Coasts” czy „Open Spirit”. Te manewry nie tylko podnoszą interoperacyjność z siłami sojuszniczymi, ale także potwierdzają gotowość do reagowania na współczesne zagrożenia morskie. Ponadto, okręty Flotylli zapewniają możliwość transportu wojsk i sprzętu drogą morską, regularnie realizują zadania w ramach operacji ZATOKA oraz dyżurów bojowych. Do ich obowiązków należy także zabezpieczanie wejść gazowców do terminalu LNG w Świnoujściu oraz patrolowanie w rejonie gazociągu BALTIC-PIPE, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Nowe kadry w Marynarce Wojennej: Zmiany na strategicznych stanowiskach

Wizyta szefa MON była również okazją do ogłoszenia istotnych zmian kadrowych, które mają na celu wzmocnienie dowodzenia i zarządzania w Wojsku Polskim. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wybór miejsca na te uroczystości nie był przypadkowy.

„Chciałem, aby tutaj, w Świnoujściu, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, odbyła się ważna uroczystość dla Wojska Polskiego. To tutaj zostały wręczone nominacje dla nowego dowódcy oraz awans na stanowisko zastępcy dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dla pana admirała Sikory, który przez trzy i pół roku dowodził 8. Flotyllą i wykazał się nienaganną służbą, starannością, gotowością oraz troską o swoich podwładnych” – zaznaczył Wicepremier.

Decyzje kadrowe, wręczone podczas spotkania z żołnierzami, obejmowały mianowanie kadm. Piotra Sikory na stanowisko zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) oraz kmdr. Artura Kołaczyńskiego na stanowisko dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Decyzja o powołaniu kontradmirała Piotra Sikory na tak odpowiedzialne stanowisko została potwierdzona przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Piotr Sikora jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych. Jego ponad trzydziestoletnia służba w Marynarce Wojennej RP obejmuje wszystkie szczeble dowodzenia – od stanowisk okrętowych po najwyższe funkcje. Dowodził między innymi trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, niszczycielem min ORP Czajka, a także 13. Dywizjonem Trałowców. Od 2023 roku pełnił obowiązki Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, co świadczy o jego głębokim doświadczeniu i znajomości specyfiki regionu. W trakcie swojej służby Piotr Sikora dwukrotnie uczestniczył w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO, a w 2013 roku dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). To wyróżnienie uczyniło go jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu, co podkreśla jego międzynarodowe uznanie i kompetencje.

Te zmiany kadrowe są częścią szerszego procesu reorganizacji w Wojsku Polskim. W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska służbowe. Wiele zmian zaszło m.in. w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele którego stanął gen. Ireneusz Nowak, wcześniej zastępca Dowódcy Generalnego. Przy okazji zeszłotygodniowej uroczystości, generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć, dotychczasowi zastępcy Dowódcy Operacyjnego, również otrzymali mianowania na nowe stanowiska. Gen. Starzyński został zastępcą Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego, natomiast wadm. Nieć objął stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

To dowództwo, podlegające pod DORSZ, odpowiada m.in. za bieżące misje Marynarki Wojennej na Bałtyku, co podkreśla ciągłość i strategiczne znaczenie tych decyzji. Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne, obok Sztabu Generalnego, stanowią najważniejsze organy kierujące działaniem Wojska Polskiego. DORSZ odpowiada za wszystkie bieżące misje polskich żołnierzy w kraju i za granicą, w tym za reakcję na incydenty takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej czy incydenty na Bałtyku. Z kolei Dowództwo Generalne odpowiada za przygotowanie wojska do wykonywania tych misji, co obejmuje przede wszystkim odpowiednie wyszkolenie i organizację żołnierzy, a także wyposażenie ich w potrzebny sprzęt.

Program Orka: Nowoczesne okręty podwodne dla Polski

Jednym z najważniejszych tematów poruszonych przez Wicepremiera Kosiniaka-Kamysza był program Orka, dotyczący pozyskania nowoczesnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Jest to kwestia, która przez lata pozostawała w sferze zapowiedzi, jednak obecny rząd deklaruje zdecydowane przyspieszenie jej realizacji.

„Dla mnie Marynarka Wojenna zajmuje szczególne miejsce. Wszyscy znamy program Orka. Przez trzydzieści lat kolejne rządy i ministrowie zapowiadali jego realizację. Dziś jesteśmy najbliżej finału tego procesu. Zostało zawarte porozumienie między Polską a Szwecją dotyczące wyboru partnera programu. Polska pozyska trzy nowoczesne okręty podwodne, a już w przyszłym roku do służby trafi okręt pomostowy po modernizacji. To ważne, aby nasi marynarze nie utracili kompetencji związanych ze służbą podwodną. Przez lata utrzymywali te zdolności dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi. Program Orka jest dziś w fazie zaawansowanej realizacji. Trwają ostatnie etapy negocjacji między partnerami przemysłowymi. Istotną rolę odgrywa tutaj również Polska Grupa Zbrojeniowa” – oświadczył szef MON.

Pozyskanie trzech nowoczesnych okrętów podwodnych znacząco wzmocni potencjał odstraszania i zdolności rozpoznawcze Marynarki Wojennej. Wprowadzenie do służby okrętu pomostowego po modernizacji, planowane już na przyszły rok, jest z kolei strategicznym posunięciem mającym na celu utrzymanie i rozwijanie kompetencji polskich marynarzy w zakresie operacji podwodnych. Udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym procesie podkreśla dążenie do maksymalnego wykorzystania krajowego potencjału przemysłowego i technologicznego.

Wyróżnienia dla marynarzy i wysoka gotowość bojowa

Podczas spotkania w Świnoujściu Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył także wyróżnienia dziesięciu marynarzom Wojska Polskiego. Wyróżnienia te są wyrazem uznania za wzorową służbę, profesjonalizm, zaangażowanie oraz szczególny wkład w realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

„To jest zawsze niezwykle wzruszający moment, kiedy nie gdzieś w gabinetach czy urzędach, ale na polskim okręcie można spotkać się z najlepszymi na świecie marynarzami – marynarzami Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałem wam powiedzieć w imieniu wszystkich Polaków, że jesteśmy z was bardzo dumni i dziękujemy za waszą służbę. Część osób została dziś wyróżniona, ale wszyscy jesteście nagradzani każdego dnia zaufaniem, wdzięcznością i szacunkiem naszych rodaków” – dodał W. Kosiniak-Kamysz, podkreślając wagę służby i poświęcenia żołnierzy.

Minister gratulował również wszystkim służącym w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wysokiego poziomu gotowości bojowej. Niedawna kompleksowa kontrola funkcjonowania jednostki, przeprowadzona przez Inspektorat Kontroli Wojskowej, przyniosła „znakomite wyniki - jedne z najlepszych w historii Wojska Polskiego”.