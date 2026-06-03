Zmiany na kluczowych stanowiskach w Wojsku Polskim. MON ogłosił decyzje

oprac. Karolina Modzelewska
2026-06-03 15:12

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nowe nominacje w Siłach Zbrojnych RP. Zmiany dotyczą kluczowych stanowisk dowódczych oraz funkcji w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W środę, 3 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył oficerom Wojska Polskiego wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe.

Szef MON wyznaczył:

  • Generała broni Macieja Klisza na stanowisko Szefa Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (HQ JFC Brunssum),
  • Generała dywizji Karola Molendę na eksperta ds. Cyberbezpieczeństwa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji (ACT) w Kwaterze Naczelnego Dowódcy Transformacji w Norfolk (HQ SACT),
  • Generała dywizji Ireneusza Starzyńskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Wiceadmirała Piotra Niecia na stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcę Komponentu Morskiego,
  • Generała brygady Roberta Matyska na stanowisko zastępcy Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
  • Pułkownika Marka Wasielewskiego na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Artylerii,
  • Pułkownika Piotra Kobyłeckiego na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Rakiet,
  • Pułkownika Rafała Serokę na stanowisko Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wchód,
  • Pułkownika Wojciecha Wróblewskiego na stanowisko dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Wczorajsza zmiana i wręczona decyzja w Pałacu Prezydenckim generałowi Nowakowi powoduje kolejne zmiany w dowodzeniu w Wojsku Polskim. Jestem z panów bardzo dumny i na pewno wasi żołnierze także są bardzo dumni. (…) liczę na waszą służbę zarówno tu w kraju, jak i na stanowiskach sojuszniczych. Te nominacje wynikają z waszego przygotowania, nienaganności służby, doświadczenia, ukończonych kursów w polskich i zagranicznych szkołach - mówił podczas wydarzenia szef MON.

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