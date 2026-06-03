W środę, 3 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył oficerom Wojska Polskiego wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe.

Szef MON wyznaczył:

Wczorajsza zmiana i wręczona decyzja w Pałacu Prezydenckim generałowi Nowakowi powoduje kolejne zmiany w dowodzeniu w Wojsku Polskim. Jestem z panów bardzo dumny i na pewno wasi żołnierze także są bardzo dumni. (…) liczę na waszą służbę zarówno tu w kraju, jak i na stanowiskach sojuszniczych. Te nominacje wynikają z waszego przygotowania, nienaganności służby, doświadczenia, ukończonych kursów w polskich i zagranicznych szkołach - mówił podczas wydarzenia szef MON.