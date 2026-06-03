W środę, 3 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył oficerom Wojska Polskiego wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe.
Szef MON wyznaczył:
- Generała broni Macieja Klisza na stanowisko Szefa Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (HQ JFC Brunssum),
- Generała dywizji Karola Molendę na eksperta ds. Cyberbezpieczeństwa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji (ACT) w Kwaterze Naczelnego Dowódcy Transformacji w Norfolk (HQ SACT),
- Generała dywizji Ireneusza Starzyńskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- Wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- Wiceadmirała Piotra Niecia na stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcę Komponentu Morskiego,
- Generała brygady Roberta Matyska na stanowisko zastępcy Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
- Pułkownika Marka Wasielewskiego na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Artylerii,
- Pułkownika Piotra Kobyłeckiego na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Rakiet,
- Pułkownika Rafała Serokę na stanowisko Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wchód,
- Pułkownika Wojciecha Wróblewskiego na stanowisko dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Wczorajsza zmiana i wręczona decyzja w Pałacu Prezydenckim generałowi Nowakowi powoduje kolejne zmiany w dowodzeniu w Wojsku Polskim. Jestem z panów bardzo dumny i na pewno wasi żołnierze także są bardzo dumni. (…) liczę na waszą służbę zarówno tu w kraju, jak i na stanowiskach sojuszniczych. Te nominacje wynikają z waszego przygotowania, nienaganności służby, doświadczenia, ukończonych kursów w polskich i zagranicznych szkołach - mówił podczas wydarzenia szef MON.