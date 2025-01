Zieloni w Niemczech rozumieją zagrożenie rosyjskie. Habeck chce podwoić wydatki na obronność

Wojna na Ukrainie zmieniała diametralnie postrzeganie Rosji przez wiele partii w Europie w tym także w Niemczech. Kandydat Partii Zielonych na kanclerza Robert Habeck postanowił zmienić swoje nastawienie do Bundeswehry i chce jak reszta partii w Bundestagu, zwiększyć wydatki na obronność do nawet 3,5 proc. PKB. Lider Zielonych chce to sfinansować pożyczkami. Co ciekawe lider Zielonych deklaruje, że dołączyłby do Bundeswehry obecnie — w latach młodości odmówił służby wojskowej, kiedy służba była obowiązkowa. Czy po stronie Zielonych następuje zmiana polityczna względem zbrojeń i armii?