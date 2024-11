Wojskowe Black Hawki w komplecie. Zakończono dostawy śmigłowców S-70i

Kolejne dwa śmigłowce 3 i 4 Black Hawk S-70i zostały dostarczone dla Siły Zbrojnych RP. Śmigłowce zostały zakontraktowane w grudniu 2021 roku. Obecnie flota Black Hawk liczy 8 maszyn.

Wojskowe Black Hawki w komplecie. Zakończono właśnie dostawy 3 i 4 egzemplarza śmigłowców S-70i, które zostały zakontraktowane przez nas w grudniu 2021 roku. Obecnie flota Black Hawk liczy 8 maszyn, łącznie z tymi zakupionymi w styczniu 2019 r. pic.twitter.com/WbPwPk6RHx— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 19, 2024

Cztery pierwsze śmigłowce zostały pozyskane w ramach umowy ze stycznia 2019 r., zostały przekazane wojsku w grudniu tego samego roku. W listopadzie 2023 r. do armii trafiły kolejne dwa śmigłowce, zakontraktowane w grudniu 2021 r. i wyprodukowanych przez PZL Mielec.

Umowa na ich zakup została zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu w grudniu 2021 r.

Wspomniany dokument dotyczył pozyskania czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakup śmigłowców wynikał z konieczności dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych. To drugie zamówienie śmigłowców S-70i dla Wojsk Specjalnych. W styczniu 2019 roku podpisano umowę na zakup pierwszej partii śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. 4 śmigłowce do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych trafiły do Wojska Polskiego w grudniu 2019 roku.

Polska w ramach modernizacji floty wiropłatów zamówiła 32 śmigłowce wielozadaniowe AW149 dla Kawalerii Powietrznej, osiem maszyn S-70i Black Hawk dla JW Grom oraz 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian. Co istotne, decyzje w tym zakresie zapadły w ciągu ostatnich pięciu lat.