USA i Europa szykują militarne opcje. Co wiemy?

Jak przekazał agencji Reutera urzędnik amerykański, w Waszyngtonie spotkali się szefowie sztabów z:

USA,

Finlandii,

Francji,

Niemiec,

Włoch,

Wielkiej Brytanii,

Ukrainy.

Spotkania miały miejsce „między wtorkiem i czwartkiem”. Źródło agencji podkreśliło, że opracowane opcje zostaną przedstawione doradcom ds. bezpieczeństwa narodowego poszczególnych krajów „w celu rozważenia podczas toczących się działań dyplomatycznych”.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – jakie warianty są rozważane?

Jak informuje Reuters, planiści wojskowi z USA i sojusznicy z Europy rozpoczęli prace nad wariantami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Urzędnicy zwracają uwagę, że potrzeba czasu, aby określić, co byłoby wykonalne militarnie i akceptowalne dla Kremla.

Wysłanie wojsk na Ukrainę pod dowództwem USA?

Według źródeł Reutera, jedną z rozważanych opcji jest wysłanie europejskich sił na Ukrainę, ale z powierzeniem USA dowodzenia i kontroli nad nimi.

Rosyjskie MSZ wykluczyło rozmieszczenie w Ukrainie wojsk z państw NATO w celu wsparcia porozumienia pokojowego.

Trump o pokoju w Ukrainie: Dwa tygodnie prawdy? "Możliwa inna taktyka"

Donald Trump ocenił, że w ciągu dwóch tygodni będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Prezydent USA dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwa będzie „inna taktyka”.

"Powiedziałbym, że w ciągu dwóch tygodni dowiemy się, czy będzie tak, czy inaczej (przyp. red. w sprawie pokoju). Możliwe, że później będziemy musieli zastosować inną taktykę. Zobaczymy. Dowiemy się o tym wkrótce" - powiedział Trump w wywiadzie z Toddem Starnesem.

Odnosząc się do komentarza Starnesa na temat garnituru Wołodymyra Zełenskiego, Trump ocenił, że ukraiński przywódca „wyglądał bardzo dobrze” podczas ich poniedziałkowego spotkania w Białym Domu.

"To trudna wojna. To okropna wojna. To najgorsza rzecz od II wojny światowej" - dodał Donald Trump.

Trump powiedział w poniedziałek po rozmowach z ukraińskim przywódcą i kilkorgiem europejskich liderów w Białym Domu, że rozpoczął aranżowanie spotkania między Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Po spotkaniu dwustronnym miałoby dojść do trójstronnego szczytu, z jego udziałem. Biały Dom stwierdził, że Moskwa zgodziła się na spotkanie Putina z Zełenskim.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że do spotkania rosyjskiego przywódcy i Zełenskiego może dojść, tylko jeżeli najpierw rozwiązane zostaną kwestie sporne. Zakwestionował też mandat Zełenskiego do zawarcia pokoju. Prezydent Ukrainy powiedział, że Kijów oczekuje „zdecydowanej reakcji” Waszyngtonu, jeśli Putin nie zgodzi się na dwustronne spotkanie z nim.

USA przestaje dzielić się informacjami o Ukrainie?

Według informacji CBS News amerykański wywiad miał przestać dzielić się informacjami na temat rozmów dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie z zagranicznymi partnerami, w tym z tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu (USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia) Nowa Zelandia. decyzję podjęła dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard.

Podpisana przez Gabbard notatka w tej sprawie datowana jest na 20 lipca. Źródła CBS przekazały, że zgodnie z decyzją Gabbard wszystkie analizy i informacje dotyczące rozmów pokojowych na temat wojny w Ukrainie mają być oznaczone jako "NOFORN", co oznacza zakaz dzielenia się nimi z innymi krajami lub obcokrajowcami. Wyjątkiem są informacje, które zostały już upublicznione.

CBS News podkreśla, że notatka nie zabrania dzielenia się informacjami dyplomatycznymi uzyskanymi poza społecznością wywiadowczą. Nie zabroniono również dzielenia się wojskowymi informacjami operacyjnymi, niepowiązanymi z rozmowami, np. danymi, którymi USA dzielą się z ukraińską armią.