Szwecja mimo tego, że nadal czeka na zgodę Turcji i Węgier do NATO, chce odgrywać ważną role w strukturach Sojuszu, zwłaszcza angażując się w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, chroniąc państwa bałtyckie. Dlatego jak poinformowało Ministerstwo Obrony Litwy, Szwecja ogłosiła plany dołączenia do Wzmocnionej Wysuniętej Obecność (enhanced Forward Presence, eFP) i rozmieszczenia batalionu bojowego liczącego 800 żołnierzy po sfinalizowaniu jej przystąpienia do NATO. Jak napisał szwedzki dziennik Dagens Nyheter, poza żołnierzami mają także zostać rozlokowane, pojazdy opancerzone i wozy bojowe, a być może także czołgi „Leopard”.

Adam Kobieracki: Władimir Putin mógłby zostać patronem NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zviedrijas premjers Ulf Kristersson @SwedishPM ir paziņojis par Zviedrijas nodomu nosūtīt uz Latviju bataljona lieluma kontingentu NATO kaujas grupu sabiedroto spēku sastāvā! Esam gandarīti par šo nozīmīgo lēmumu, kas līdz ar gaidāmo Zviedrijas uzņemšanu NATO kļūs par būtisku…— Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 8, 2024

Oświadczenie o rozmieszczeniu jednostki bojowej wielkości batalionu na Łotwie zostało złożone przez premiera Szwecji Ulfa Kristerssona podczas dorocznej szwedzkiej konferencji narodowej „Folk och Försvar” w Sälen.

Siłami EFP na Łotwie obecnie dowodzi Kanada, a siły tam rozlokowane składają się z ponad 2000 żołnierzy. W zeszłym roku Kanada oświadczyła, że ​​ma nadzieję podwoić swoje siły na Łotwie do 2026 roku.

Szwedzka część będzie składać się z batalionu zmechanizowanego, który rozpocznie służbę najwcześniej w 2025 roku. Ma to być jeden z widocznych wkładów Szwecji w kolektywną obronę w ramach NATO. Planuje się także kontynuowanie ćwiczeń w kontekście wielonarodowym z innymi jednostkami, których głównym zadaniem jest odstraszanie ewentualnego ataku rosyjskiego.

Polecany artykuł: Łotwa ze zgodą na zakup wyrzutni HIMARS

Jak przypomina szwedzki dziennik Dagens Nyheter, fakt, że Szwecja wysyła wojska na Łotwę, ma swoje historyczne wyjaśnienie. Kiedy państwa bałtyckie odzyskały niepodległość, wsparli ich nordyccy sąsiedzi. Szwecja skoncentrowała się na wsparciu militarnym dla Łotwy, natomiast Finlandia wspierała Estonię, a Dania Litwę.

Kiedy Szwecja w NATO?

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) może w nadchodzących tygodniach rozpatrzyć kandydaturę Szwecji do członkostwa w NATO - powiedział w środę Abdullah Guler, przewodniczący koła parlamentarnego rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Guler przypomniał, że parlament obecnie ma przerwę w obradach, która zakończy się 16 stycznia, a po wznowieniu prac na początek zajmie się innymi ważnymi sprawami, natomiast kwestię szwedzkiej kandydatury może umieścić w swoim porządku obrad w "najbliższych tygodniach". Nie określił jednak, kiedy będzie miało to miejsce.

28 grudnia ub.r. agencja AFP poinformowała, powołując się na źródła parlamentarne, że parlament Turcji nie przeprowadzi głosowania nad wnioskiem Szwecji o akcesję do NATO wcześniej niż w połowie stycznia.

Komisja spraw zagranicznych parlamentu Turcji 26 grudnia ub.r. poparła ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Wniosek musi być teraz przegłosowany w 600-osobowym parlamencie, w którym większość ma rządzący sojusz prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Następnie prezydent będzie musiał podpisać ustawę.

Turcja przez miesiące blokowała akcesję Szwecji, podkreślając, że Sztokholm powinien robić więcej, by rozprawić się z kurdyjskimi bojownikami w swoim kraju i innymi grupami, które Ankara uważa za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego. Szwecja wraz z Finlandią złożyły wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku pod wpływem ataku Rosji na Ukrainę. Finlandia została przyjęta do Sojuszu w kwietniu 2023 r.

Wcześniej w tym miesiącu prezydent Erdogan uzależnił ratyfikację wniosku od zatwierdzenia przez Kongres USA prośby Ankary o dostawę 40 samolotów F-16 i części zamiennych.

PM/PAP