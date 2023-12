Szef komisji spraw zagranicznych tureckiego parlamentu Fuat Oktay powiedział po głosowaniu, że nie należy spodziewać się szybkiego głosowania w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym. Co oznacza, że możemy jeszcze paręnaście tygodni poczekać, a może dłużej. Reuters odnotował jednak, że wtorkowa decyzja Komisji Spraw Zagranicznych jest dużym krokiem w kierunku wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według tureckich mediów za przyjęciem dokumentu głosowali członkowie rządzącej koalicji czyli partie AKP i MHP (Partia Narodowego Działania) oraz opozycyjna CHP (Republikańska Partia Ludowa), przeciwko były dwie inne opozycyjne – islamistyczna Partia Szczęścia oraz nacjonalistyczna Dobra Partia IYI.

Decyzja komisji widać, że jest pewnym wyjściem na przód i teraz raczej Ankara będzie oczekiwać gestu ze strony USA ws. sprzedaży F-16 oraz modernizacji tych już przez nią posiadanych. Na początku tego miesiąca turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan otwarcie powiązał członkostwo Szwecji w NATO z wysiłkami Ankary zmierzającymi do zakupu amerykańskich samolotów F-16, a także wezwał Kanadę i innych sojuszników z NATO do zniesienia embarga na broń nałożonego na Turcję.

19 grudnia odbyła się rozmowa telefoniczna prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Turcji R. Erdogana w czasie której miał otrzymać zapewnienia, że amerykański Kongres zabezpieczy sprzedaż F-16, jeśli Turcja ratyfikuje członkostwo Szwecji do NATO. Wyjściem naprzeciw wobec trudnej sytuacji ma być propozycja minister spraw zagranicznych Hakan Fidan, która zaproponowała, by USA i Turcja równoczesne procedowały w obu parlamentach sprawy członkostwa Szwecji oraz sprzedaży F-16. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Zobaczymy wkrótce. Na razie J. Biden jest gotowy ruszyć kwestię F-16 dla Turcji ale Kongres broni swojego twardego stanowiska przeciw prowadzonej przez Erdogana polityce.

Erdogan zapewne będzie podkreślał, że zrobił już wszystko i czeka na gest ze strony USA, zwłaszcza że zaczął normalizować stosunki z Grecją, co było jednym z głównych argumentów ws. sprzeciwu sprzedaży F-16 dla Turcji przez frakcję niektórych polityków amerykańskich. Zapewne w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z kolejnymi słowami ze strony tureckiego prezydenta wymierzonymi w USA i Zachód, że oczekuje decyzji ws. F-16. A jeśli to nie zostanie zrobione, to Szwecja nadal będzie czekać na decyzję Turcji.

Jako ciekawostkę można dodać, że kiedy komisja MSZ debatowała nad decyzją ws. akcesji Szwecji do NATO na tureckich kanałach w serwisie X dużą popularnością cieszył się hasztag „weto dla Szwecji w NATO” co pokazuje nastroje wewnętrzne społeczności tureckiej. W Turcji nadal wiele polityków ale także osób, podkreśla to, że w Szwecji dopuszczono się spalenia Koranu oraz, że w tym kraju schronienie znajdują osoby związane z Partią Pracujących Kurdystanu, którzy są przez Turcję uważani za terrorystów. Dlatego wiele osób w Turcji nie zgadza się na wejście Szwecji do NATO.

Turcja oczywiście przygotowuje się na to czy uda się jej osiągać zamierzone cele i poszukuje alternatywnych dostawców samolotów. Pisaliśmy o tym, że zwróciła się o zakup Eurofighterów, ale sprzeciw wyraziły Niemcy. W mediach pojawiły się także głosy, że Turcja może kupić chińsko-pakistański samolot JF-17.

Pod koniec listopada Sztokholm oznajmił, że otrzymał od Ankary obietnicę ratyfikowania akcesji Szwecji do NATO "na przestrzeni najbliższych tygodni".

Turcja przez miesiące blokowała akcesję Szwecji, podkreślając, że Sztokholm powinien robić więcej, by rozprawić się z kurdyjskimi bojownikami w swoim kraju i innymi grupami, które Ankara uważa za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego.

Szwecja wraz z Finlandią złożyły historyczny wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku pod wpływem zbrodniczego ataku Rosji na Ukrainę. Finlandia została przyjęta do sojuszu w kwietniu 2023 r.

Turcja jest jednym z dwóch krajów (drugim są Węgry), które nie zatwierdziły jeszcze członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Oba państwa utrzymują przyjazne stosunki z Rosją, a ich przywódcy, Recep Tayyip Erdogan i Viktor Orban - z Władimirem Putinem.