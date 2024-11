Rumunia podpisuje umowę z USA w sprawie zakupu F-35. Umowa obejmuje 32 samoloty

Dokument podpisali rumuński minister obrony Angel Tîlvăr i ambasador USA w Bukareszcie Kathleen Kavalec. Premier zauważył, że oprócz korzyści militarnych umowa ma także wzmocnić rumuński przemysł zbrojeniowy, tworząc miejsca pracy i zapewniając możliwości rozwoju zawodowego młodym specjalistom w kluczowych dziedzinach technologii.

„Z radością witamy Rumunię w programie F-35” — powiedział generał porucznik Mike Schmidt, dyrektor i oficer wykonawczy programu F-35 Joint Program Office. „Integracja samolotu F-35 Lightning II z rumuńskimi siłami powietrznymi znacznie wzmocni zdolności odstraszające NATO, zapewniając niezrównane korzyści strategiczne, operacyjne i taktyczne. F-35 Joint Program Office jest oddane budowaniu silnych relacji z Rumunią, zapewniając pomyślną transformację i kompleksowe wsparcie dla pilotów i konserwatorów. Wspólnie z Rumunią pracujemy nad osiągnięciem tego sukcesu”.

F-35: Built for Romania. Romania has signed an LOA for 32 F-35s—the most advanced, connected and capable fighter jets in the world. pic.twitter.com/bxvUkDpwEt— F-35 Lightning II (@thef35) November 21, 2024

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Od prawie 30 lat Rumunia i Lockheed Martin są partnerami w zakresie obrony i bezpieczeństwa” — powiedziała Bridget Lauderdale, wiceprezes i dyrektor generalna programu F-35 Lightning II w Lockheed Martin. „Zakup F-35 jeszcze bardziej wzmacnia bezpieczeństwo narodowe Rumunii i jej zdolność odstraszania”. „Rosnąca obecność F-35 w Europie wzmacnia odstraszanie oparte na sojuszu i tworzy podwaliny pod zdolność NATO i sojuszniczych państw do tworzenia sił powietrznych nowej generacji” — powiedziała Mara Motherway, wiceprezes ds. strategii i rozwoju biznesu w Lockheed Martin.

Samoloty F-35 Sił Powietrznych Rumunii płynnie zintegrują się z aktualnie posiadaną przez ten kraj flotą samolotów F-16 W zeszłym roku Lockheed Martin oraz rządy Rumunii i Holandii utworzyły Europejskie Centrum Szkolenia F-16 (EFTC) w Rumunii. Partnerstwa w ramach EFTC gwarantują szkolenia w przyspieszonym tempie, zapewniając, że rumuńscy piloci będą w pełni przygotowani do bezpiecznego i skutecznego wykonywania swoich misji.

Departament Stanu w Stanach Zjednoczonych ogłosił we wrześniu, że dał zielone światło na sprzedaż 32 myśliwców F-35 Rumunii w ramach umowy szacowanej na 6,5 ​​mld USD i finansowanej w ramach programu Foreign Military Financing (FMF) oraz z innych pożyczek gwarantowanych przez rząd USA. Rumuński Senat zatwierdził projekt ustawy o tym zakupie w zeszłym tygodniu. Sprzedaż F-35 uczyni Rumunię trzecim krajem w naszym regionie po Polsce i Czechach, który będzie obsługiwał F-35. Rumunia planuje zakup samolotów F-35 w dwóch transzach. Pierwsza, to nabycie 32 sztuk, a kolejna to 16 sztuk, co daje łącznie 48 sztuk F-35, czyli więcej niż kupiła Polska, która w styczniu 2020 roku, podpisała kontrakt na 32 sztuki.

Rumunia kupiła od Norwegii 32 używane myśliwce F-16 Block 20 w ramach transakcji wartej 400 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 17 samolotów F-16A/B Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU) zakupionych od Portugalii w 2016 r. Rumunia obecnie posiada trzy eskadry F-16 w bazach Câmpia Turzii i Fetesti.