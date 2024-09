Rumunia bliżej F-35. USA wydały zgodę na sprzedaż samolotów

Rumunia otrzyma zgodę od USA na sprzedaż 32 samoloty, w tym powiązanego sprzętu jak silniki F135-PW-100 (32 zainstalowane, 1 zapasowy) produkowane przez Pratt & Whitney. Ponadto zamówienie obejmuje usługi szkoleniowe, konserwację samolotów, podzespołów i infrastruktury. Co ciekawe, w powiadomieniu nie wspomniano o broni, chociaż w ciągu ostatnich kilku miesięcy zatwierdzono zagraniczną sprzedaż wojskową dla AIM-9X i AIM-120C-8.

Rumunia poinformowała we wrześniu 2023 r., że spodziewa się otrzymać pierwsze myśliwce F-35 w 2030 r. Lockheed obecnie produkuje 156 samolotów rocznie, głównie w zakładach w Fort Worth w Teksasie. Dopiero w lipcu firma wznowiła dostawy nowych samolotów F-35 po rocznej przerwie związanej z problemami certyfikacyjnymi dotyczącymi najnowszej konfiguracji myśliwca Technical Refresh 3.

Ta sprzedaż uczyni Rumunię trzecim krajem w naszym regionie po Polsce i Czechach, który będzie obsługiwał F-35. Rumunia planuje zakup samolotów F-35 w dwóch transzach. Pierwsza, to nabycie 32 sztuk, a kolejna to 16 sztuk, co daje łącznie 48 sztuk F-35, czyli więcej niż kupiła Polska, która w styczniu 2020 roku, podpisała kontrakt na 32 sztuki.

Rumunia kupiła od Norwegii 32 używane myśliwce F-16 Block 20 w ramach transakcji wartej 400 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 17 samolotów F-16A/B Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU) zakupionych od Portugalii w 2016 r. Rumunia obecnie posiada trzy eskadry F-16 w bazach Câmpia Turzii i Fetesti.

PM/PAP